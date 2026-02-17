El Gobierno aprueba 7.000 millones por los daños del temporal: ayudas al campo, por desalojos e inversiones

El Gobierno de España ha aprobado un paquete de medidas urgentes valorado en más de 7.000 millones de euros destinado a paliar los graves daños sufridos por el tren de borrascas especialmente en Andalucía. El decreto aprobado en el Consejo de Ministros recoge ayudas directas a personas desalojadas o que han sufrido destrozos, un programa de iniciativas para la recuperación del campo o financiación para el desarrollo de inversiones para reparar infraestructuras y equipamientos. Esta estrategia supone un desarrollo de la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia ya aprobada la pasada semana en el Consejo de Ministros.

El plan del Gobierno tiene como primer eje el apoyo a las familias que han sufrido desalojos por inundaciones o el riesgo en sus viviendas (más de 12.000 en el caso de Andalucía, entre otros municipios enteros como Grazalema) hasta un máximo de 6.000 euros además de un incremento de la indemnización por destrozo total de una vivienda que pasará de 15.000 a 60.000 euros. Cuando los daños no afecten a la estructura del inmueble la indemnización será de 20.000 euros y si son desperfectos en enseres domésticos el importe máximo será de 10.320 euros. Junto a esto se ha establecido una línea de avales ICO valorado en 100 millones de euros para la financiación de explotaciones agrarias.

Para los sectores de la agricultura, la ganadería o la pesca se establecen mecanismos de ayudas por un importe de más de 2.000 millones de euros, además de una reducción de las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario y la renta agraria. Se invertirán 600 millones en reparación de caminos y está programado elevar al 100% la cobertura del seguro agrario.

En cuanto a la pesca, dado que la flota lleva semanas amarrada especialmente en zonas como el Campo de Gibraltar, se habilita un mecanismo de ayudas valorado en diez millones de euros destinado a los armadores.

Ayudas al comercio y autónomos

Dado que los sectores afectados van mucho más allá del campo y la pesca, el Gobierno de España ha aprobado la prestación por cese de actividad para los autónomos hasta el 31 de mayo y la flexibilidad en la tramitación de ERTE. Habrá una línea de ayudas de 120 millones de euros para el comercio además de un programa específico para todas las actividades que se desarrollen en los municipios más afectados por el temporal como Grazalema, Dúdar o Benaoján. Para empresas y autónomos se establece una línea de 250 millones de euros. De estas líneas se beneficiarán sectores como el turismo o la hostelería.

Con el objetivo de reparar equipamientos e infraestructuras, el Gobierno de España destinará 2.000 millones de euros que ejecutarán los ayuntamientos afectados por las inundaciones. Habrá planes de empleo y una flexibilización de la regla de gasto para facilitar la ejecución de estos proyectos. Este dinero tendrá una línea específica para los municipios costeros de la provincia de Huelva o de la Costa de Cádiz que han sufrido destrozos en sus playas y paseos marítimos.

En el ámbito fiscal, el plan de actuación del Gobierno de España, coordinado por la vicepresidenta María Jesús Montero, plantea exenciones en el IBI y en el IAE en las zonas afectadas, así como una revisión de los módulos del IRPF tal y como había solicitado el campo andaluz.

Todo este plan de ayudas ha sido activado por el Gobierno de España tras el análisis realizado y es complementario a las medidas que se puedan poner en marcha desde la Junta de Andalucía que precisamente este martes lanza su plan de actuación e inversiones para la recuperación de la economía y el apoyo a las familias y empresas más afectadas por el tren de borrascas.