El Gobierno pone tope a los hoteles en Grazalema tras la borrasca: no podrán subir precios

El Gobierno ha decidido poner freno a posibles subidas de precios en los hoteles de Grazalema y otros 13 municipios afectados por la borrasca Leonardo. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una limitación temporal de las tarifas de los servicios hoteleros y de hospedaje en aquellas localidades donde ha sido necesario desalojar a parte de la población como consecuencia del temporal.

La medida, impulsada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, entrará en vigor este miércoles, 18 de febrero, y permanecerá activa hasta el día 25. Durante ese periodo, los establecimientos no podrán incrementar sus precios respecto a los que aplicaban el mes anterior al inicio de la emergencia. El objetivo, ah detallado el Ministerio en una nota de prensa, es evitar encarecimientos repentinos en un momento en el que algunas familias siguen fuera de sus viviendas y el turismo comienza a reactivarse, especialmente con la recuperación de las conexiones ferroviarias.

Es la primera vez que el Ejecutivo aplica el real decreto-ley 4/2026, aprobado la semana pasada, que permite declarar una situación de emergencia para limitar temporalmente los precios de bienes o servicios ante fenómenos extraordinarios como catástrofes naturales. En este caso, la declaración afecta a 14 municipios de cinco provincias:

Grazalema

Jerez de la Frontera

Ubrique

Vejer de la Frontera

Nívar

Montefrío

Pinos Puente

Zagra

Cazorla

Santisteban del Puerto

Benaoján

Ronda

Burguillos del Cerro

Medellín

La decisión se adopta en aquellos municipios donde hay más de diez personas desalojadas y estas representan al menos el 0,1% de la población local, criterios fijados por la nueva normativa. Además de congelar las tarifas, los hoteles estarán obligados a informar de forma transparente de la existencia de este tope y de los precios aplicados. En caso de incumplimiento, los consumidores tendrán derecho a reembolso.

El acuerdo subraya que la limitación tiene carácter preventivo y busca garantizar un acceso equitativo al alojamiento mientras se estabiliza la situación. El Consejo de Ministros ha incluido también un reconocimiento expreso a los establecimientos que han colaborado en el realojo de los vecinos afectados con rapidez.