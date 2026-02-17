Consumo
El Gobierno pone tope a los hoteles en Grazalema tras la borrasca: no podrán subir precios
Es la primera vez que el Ejecutivo aplica el real decreto-ley 4/2026, aprobado la semana pasada, que permite declarar una situación de emergencia para limitar temporalmente los precios de bienes o servicios ante fenómenos extraordinarios
El Gobierno ha decidido poner freno a posibles subidas de precios en los hoteles de Grazalema y otros 13 municipios afectados por la borrasca Leonardo. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una limitación temporal de las tarifas de los servicios hoteleros y de hospedaje en aquellas localidades donde ha sido necesario desalojar a parte de la población como consecuencia del temporal.
La medida, impulsada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, entrará en vigor este miércoles, 18 de febrero, y permanecerá activa hasta el día 25. Durante ese periodo, los establecimientos no podrán incrementar sus precios respecto a los que aplicaban el mes anterior al inicio de la emergencia. El objetivo, ah detallado el Ministerio en una nota de prensa, es evitar encarecimientos repentinos en un momento en el que algunas familias siguen fuera de sus viviendas y el turismo comienza a reactivarse, especialmente con la recuperación de las conexiones ferroviarias.
Es la primera vez que el Ejecutivo aplica el real decreto-ley 4/2026, aprobado la semana pasada, que permite declarar una situación de emergencia para limitar temporalmente los precios de bienes o servicios ante fenómenos extraordinarios como catástrofes naturales. En este caso, la declaración afecta a 14 municipios de cinco provincias:
- Grazalema
- Jerez de la Frontera
- Ubrique
- Vejer de la Frontera
- Nívar
- Montefrío
- Pinos Puente
- Zagra
- Cazorla
- Santisteban del Puerto
- Benaoján
- Ronda
- Burguillos del Cerro
- Medellín
La decisión se adopta en aquellos municipios donde hay más de diez personas desalojadas y estas representan al menos el 0,1% de la población local, criterios fijados por la nueva normativa. Además de congelar las tarifas, los hoteles estarán obligados a informar de forma transparente de la existencia de este tope y de los precios aplicados. En caso de incumplimiento, los consumidores tendrán derecho a reembolso.
El acuerdo subraya que la limitación tiene carácter preventivo y busca garantizar un acceso equitativo al alojamiento mientras se estabiliza la situación. El Consejo de Ministros ha incluido también un reconocimiento expreso a los establecimientos que han colaborado en el realojo de los vecinos afectados con rapidez.
- La Aemet anticipa un giro en el tiempo: así será la segunda mitad de febrero en Andalucía
- La borrasca Oriana pone en alerta a siete provincias andaluzas este sábado y abre la puerta al frío ártico
- El Cuponazo de la ONCE deja más de ocho millones en siete provincias andaluzas
- Un frente con lluvias tocará Andalucía: serán dos días y los avisos de Aemet serán por viento y oleaje
- Manu Sánchez firma un pregón para la Historia del Carnaval: reivindicativo y con su 'boda' en Cádiz
- Sin carta ni menús: el restaurante de Huelva donde tú mismo entras en la cocina y eliges qué comer de las ollas
- La Guardia Civil detecta 120 construcciones ilegales en Dos Hermanas: 115 propietarios se enfrentan a penas de cárcel
- Cambios de horario en las ITV de Andalucía: cerrarán dos sábados al mes en las grandes ciudades