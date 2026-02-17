Sin lujos ni platos de autor: el restaurante favorito del chef José Andrés está en este pueblo de Cádiz y tiene los mejores bocadillos

"No hay nada como esto". Para el reconocido chef asturiano José Andrés, pocos restaurantes se pueden comparar con uno de sus favoritos, localizado en la provincia de Cádiz, en el que el cocinero ha disfrutado de uno de sus principales manjares: su bocadillo de lomo en manteca.

Se trata de Venta Pinto, un restaurante de carretera situada en Vejer de la Frontera en el que José Andrés se ha adentrado para probar su lomo en manteca, uno de los principales reclamos de este negocio que abrió sus puertas por primera vez en 1925 y que, desde entonces, ha sumado más de 100 años de experiencia con productos frescos, sabor de calidad y tradición.

"Un mollete para el desayuno con un café con leche de Venta Pinto de lomo de cerdo 'lomo en manteca', cocinado en su propia grasa, con queso ibérico y manchego", explicaba el asturiano sobre su elección del día a través de sus redes sociales mientras compartía una imagen de este bocadillo.

El lomo en manteca, el principal reclamo de este restaurante de Cádiz

Un negocio en el que "cada plato cuenta una historia, elaborada con ingredientes locales de máxima calidad y el cariño que solo la experiencia puede ofrecer", tal y como señalan desde el propio establecimiento.

Una calidad gastronómica que les ha hecho merecedores de un Solete de la Guía Repsol, cuyos especializas aseguran que esta casa de postas se ha convertido en "memoria gastronómica de seis generaciones de gaditanos", teniendo a su lomo en manteca "por bandera", que se cocina en su propia grasa, lentamente, hasta que casi se deshace.

Un templo gastronómico en Vejer de la Frontera

"La vieja casa de postas, ahora renovado templo gastronómico de tradición y producto, está en el fondo de un valle, la Barca de Vejer", añaden al respecto.

Y es que este restaurante ofrece los mejores desayunos, toda clase de tapas, comidas y cenas pero, lo que destaca sobre lo demás, son sus famosos bocadillos y, en particular, el de lomo en manteca, que se puede disfrutar por 5 euros en versión bocadillo y 3 euros en montadito.

Toda clase de bocadillos desde 3 euros

Entre las opciones de bocadillos que se pueden disfrutar en este negocio por entre 3 y 7 euros se encuentran el de caña de lomo de bellota 75% ibérica, de morcilla, butifarra, tortilla de patatas, atún en conserva, jamón serrano, chorizo o salchichón, a los que se suma el de jamón de bellota 100% ibérico, a 14 euros.

En cuanto a sus montaditos, que se pueden degustar por entre 3 y 4,5 euros, se encuentra el de ternera mechada, el de atún de ijar, el de anchoas y queso, o el de jamón de cebo 50% ibérico.

Tapas desde 3 euros en este restaurante de carretera de Cádiz

Además, cuenta con tapas desde 3 euros como caña de lomo, queso manchego, jamón, ensaladilla rusa, patatas aliñadas, carne al toro o guiso del día; así como toda clase de raciones, hamburguesas, pescados y mariscos.

Este negocio centenario situado en La Barca de Vejer, a medio camino entre la costa y el interior, está abierto todos los días de la semana en horario de 8.00 a 00.00 horas.