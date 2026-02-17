Las oposiciones para profesores en Andalucía de 2026 ofertarán 5.134 plazas: se esperan más de 35.000 aspirantes

La Junta de Andalucía ya tiene hechas las cuentas y los informes previos para la convocatoria de oposiciones de profesores de 2026. Según el expediente consultado por este periódico, Las plazas de Secundaria, Enseñanzas Artísticas y Formación Profesional que se han incluido en la oferta pública de empleo de 2025 aprobada este mes de febrero se añadirán a las que siguen pendientes de 2023 y 2024 hasta sumar un total de 5.134. Es decir, todas las disponibles salvo las de maestros que, como estaba previsto, quedan congeladas hasta el año 2027 que será cuando se convoquen.

De esta forma, las oposiciones que se convocarán de forma inminente por parte de la Consejería incluirán 2.260 plazas de profesores de Enseñanza Secundaria correspondientes a 2025 ( y publicadas este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía). A esto se añadirán 1.105 plazas disponibles de 2024 y otras 1.010 de 2023. A esto hay que sumar 19 plazas de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a través de promociones internas. En total, por tanto, 4.494 plazas de Secundaria.

En cuanto al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, se convocarán en las oposiciones de 2026 un total de 155 plazas correspondientes a 2025 junto a otras 45 que se arrastran desde 2023. De esta forma, para los conservatorios, se ofertarán 200 plazas.

En tercer lugar, está programado incluir las 380 plazas del Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional que se han aprobado este mes de febrero correspondientes a las vacantes generadas el año pasado junto a otras 60 que se arrastran desde 2023. En total, por tanto, 440 plazas.

De esta forma, se sumaría una convocatoria de 5.134 plazas en las oposiciones que sumadas a las convocadas en la macroconvocatoria realizada en 2025 alcanzan la cifra de 14.000 comprometida por el Gobierno andaluz para para estos dos años.

La Junta de Andalucía plantea aplazar a 2027 la convocatoria de oposiciones para maestros debido al gran volumen de plazas de esta categoría profesional que se han convocado durante los últimos años. Para entonces se reservan las 806 plazas de Primaria de la oferta pública de empleo aprobada el pasado mes de febrero.

En cualquier caso, los últimos detalles deben pasar por la Mesa Sectorial de negociación con los sindicatos antes de su aprobación definitiva. Un trámite para el que era imprescindible previamente haber finalizado la tramitación de la oferta pública de empleo de 2025 publicada este martes en el BOJA.

Una estimación de 35.000 aspirantes

Las últimas oposiciones para profesorado celebradas en Andalucía se produjeron en 2025. Salieron entonces 7.886 plazas de Secundaria y Primaria a las que se presentaron en total 41.852 personas. De éstas sólo 13.801 aspiraban a las plazas de Secundaria. El resto, la mayoría se inscribieron para los puestos de maestro de Primaria.

Para este año 2026, las estimaciones de la Junta de Andalucía apuntan que se va a superar esta cifra en Secundaria. Según el informe económico aprobado por el Consejo de Gobierno se esperan 35.500 aspirantes a la convocatoria de Profesores de ESO, Música y Artes Escénicas; y 1.800 para los puestos de profesores especialistas.