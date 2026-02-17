Planes para autónomos, pymes, comercios y bares de Andalucía: cómo pedir las ayudas a los sectores más afectados por el temporal

Más allá del campo andaluz, el tren de borrascas ha provocado una caída de la actividad económica en distintos sectores, especialmente en el turismo o en la hostelería. Negocios de toda Andalucía se han visto obligados a cerrar, han sufrido cancelaciones o han sufrido una caída drástica de sus ingresos debido a los efectos de las borrascas. Los primeros planes habilitados por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para estos sectores están cifrados en torno a los 150 millones de euros en ayudas directas. A esto hay que añadir medidas de flexibilidad laboral o exenciones fiscales.

Las dos administraciones, de momento, sólo han aprobado las líneas generales de estas líneas de apoyo a la actividad económica que deben ahora concretarse en convocatorias específicas que delimitarán las condiciones para acceder a las ayudas y los plazos. Estas son las primeras medidas anunciadas.

1.Línea de ayudas directas del Estado

Para los sectores económicos no vinculados al campo o a la pesca, el Gobierno de España establece tres niveles distintos de ayuda. Por un lado, en los municipios evacuados o más afectados como Dúdar, Beaojan y Grazalema todos los negocios tendrán derecho a ayudas. En un segundo nivel en las pequeñas locales podrán solicitar incentivos los comercios, bares y establecimientos de hospedaje. En un tercer nivel, municipios de más de 5.000 habitantes, sólo podrán pedir apoyo los locales ubicados en zonas evacuadas o gravemente dañadas por las lluvias.

Para personas físicas, las ayudas ascenderán a 5.000 euros y empezarán a abonarse a partir del 19 de marzo de 2026. Para las empresas, el apoyo irá de los 10.000 euros a los 150.000 euros en función de su volumen de operaciones. Por ejemplo, quienes tengan entre 1 y 2 millones de euros contarán con 20.000 euros.

Para este concepto, el Gobierno de España ha reservado 120 millones de euros.

2.Plan de ayudas de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía ha reservado 35 millones de euros para una convocatoria específica de apoyo a pymes y autónomos cuya actividad económica se haya visto afectada por el temporal.

El plan establece que cada autónomo podrá solicitar una línea de 200 euros mensuales durante diez meses (de febrero a noviembre). De esta forma, podrá sumar hasta 2.000 euros de ayudas.

Las pymes y autónomos podrán aspirar a 3.500 euros por trabajador (350 euros al mes). Por lo que un profesional autónomo con dos o tres trabajadores podrá recibir entre 9.000 y 12.500 euros.

3.Línea de avales

El Gobierno de España habilitará un tramo de avales previsto para la dana para la cobertura de la financiación a empresas y autónomos, hasta un máximo de 250 millones de euros.

4.Plan de medidas laborales

Para los trabajadores autónomos, se establece una prestación por cese de actividad que podrá extenderse hasta el 31 de mayo de 2026, sin necesidad de acreditar el requisito de periodo mínimo de cotización y sin que compute de cara a futuras prestaciones.

Además, las empresas cuya actividad se vea afectada por las inundaciones, podrán solicitar exenciones a la cotización a la Seguridad Social de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas o reducidas como consecuencia de las inundaciones. Se despliegan la protección de los ERTE por causa de fuerza mayor para los trabajadores y empresas.

Las empresas y los autónomos, afectados directamente que tengan sus actividades suspendidas o reducidas como consecuencia de las inundaciones, se beneficiarán de un "coste cero" en cotizaciones sociales para mitigar la falta de ingresos. En estos casos, se establece la prohibición del despido en empresas beneficiarias.

Se aprueban también aplazamientos y moratorias con condiciones especiales en el pago de obligaciones con la Seguridad Social para las empresas y autónomos que han sufrido el impacto de las inundaciones. Por último, se garantiza la protección por desempleo para los empleados del hogar.

5.Medidas fiscales

Los municipios más afectados tendrán exenciones en el IBI y en el Impuesto sobre Actividades Económicas valoradas en 320 millones de euros. En el caso de que ya hayan sido abonadas se podrá solicitar la devolución.

Todas estas ayudas estarán exentas de tributación, tal y como ocurrió con las ayudas que el Estado concedió por la Dana en noviembre de 2024. Y serán compatibles entre sí, por lo que recibir una de ellas no impedirá que se pueda percibir otra si se cumplen los requisitos.