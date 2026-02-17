Rescatada una persona en Álora que cayó con su coche al río Guadalhorce tras sufrir un accidente

Una persona ha sido rescatada en la noche de este lunes del río Guadalhorce, a su paso por la localidad malagueña de Álora, tras sufrir un accidente contra otro vehículo y caer al cauce con su coche desde la A-7077. El suceso tuvo lugar en el kilómetro 45 de la citada vía, bajo el puente junto al restaurante Los Caballos.

La dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga en Coín fue alertada sobre las 20:15 horas del accidente. A la llegada al lugar de los efectivos del CPB, la Guardia Civil junto a dos gruistas ya habían sacado al conductor y único ocupante del turismo, sumergido en el agua, pero no era seguro moverlo ni intentar sacarlo del agua por el margen del río.

Tras ello, los bomberos aseguraron la zona y uno de ellos descendió desde el puente, con ayuda de la autoescala y con un sistema de cuerdas, anclado con la camilla de rescate, y así se consiguió inmovilizar y elevar al hombre. Una vez arriba el hombre fue atendido y trasladado por los servicios sanitarios del 061.

El segundo vehículo implicado en el accidente lo conducía una mujer que salió, aparentemente ilesa, y fue quien alertó al sistema Emergencias 112 Andalucía. Por parte del CPB intervinieron un total de cinco efectivos con tres vehículos.