Sanidad y la AECC avanzan en la atención integral y emocional al paciente oncológico

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la representante autonómica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Andalucía y presidenta en Almería, Magdalena Cantero, han firmado hoy el convenio marco de colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la AECC para reforzar el apoyo y acompañamiento a pacientes oncológicos y sus familias en el conjunto del sistema sanitario público andaluz.

Este acuerdo sustituye y unifica los convenios de ámbito provincial que se venían desarrollando hasta ahora, estableciendo un modelo común para toda Andalucía. Además, permitirá impulsar programas de voluntariado, asesoramiento psicooncológico y atención social en hospitales y centros sanitarios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y reducir el impacto emocional, social y relacional asociado a la enfermedad.

La visión de la Junta: atención integral y humanización

Antonio Sanz ha destacado que "este convenio refuerza el modelo de atención integral que impulsa la sanidad pública andaluza, donde la humanización y el acompañamiento forman parte esencial del proceso asistencial". Asimismo, ha subrayado que "la colaboración con entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer permite avanzar hacia un sistema más cercano, más humano y centrado en las personas".

El consejero ha puesto en valor el papel del movimiento asociativo en el ámbito sanitario, señalando que "la participación ciudadana y el trabajo conjunto con asociaciones son claves para seguir mejorando la experiencia del paciente y ofrecer respuestas que van más allá de la asistencia clínica".

AECC: acompañamiento voluntario y apoyo psicosocial

Para la representante andaluza de la AECC, Magdalena Cantero, "este convenio va a permitir humanizar la atención en cáncer y proporcionar a las personas enfermas la atención integral que merecen y necesitan en todos los hospitales públicos andaluces". Así, ha explicado, "la asociación pondrá a disposición de quien lo necesite no solo acompañamiento voluntario, sino asesoramiento psicooncológico y la atención social necesaria, así como la posibilidad de estar cada vez más cerca de quien nos necesita".

El convenio establece un marco común para toda Andalucía que permitirá coordinar actuaciones en materia de acompañamiento emocional, orientación psicológica, atención social y actividades de apoyo a pacientes y familiares. Entre las iniciativas previstas se incluyen programas de acogida e información, acompañamiento en desplazamientos y citas médicas, talleres formativos, actividades de animación durante la estancia hospitalaria y servicios especializados de asesoramiento psicooncológico.

Todo ello se plantea como complemento a la atención sanitaria que presta el sistema público, sin sustituir funciones asistenciales propias.

Noticias relacionadas

Vigencia y objetivo: colaboración estable y equidad

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años y permitirá dar cobertura autonómica a las colaboraciones que ya se venían desarrollando en distintos centros sanitarios, reforzando una actuación homogénea en todo el territorio andaluz. Consolida así un modelo estable de colaboración entre el sistema sanitario público andaluz y el movimiento asociativo, garantizando equidad en todas las provincias.