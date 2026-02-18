Arranca el plan Andalucía Actúa de la Junta tras el temporal: las ayudas se convocarán en abril y 40 carreteras estarán en obras antes de verano

El plan Andalucía Actúa de la Junta para la recuperación de la comunidad autónoma tras las borrascas ha arrancado este miércoles con los dos primeros acuerdos que sirven como punto de partida para un paquete de medidas valorado en 1.700 millones de euros. En una sesión extraordinaria celebrada en Adamuz, con motivo del mes transcurrido desde el trágico accidente, el Gobierno autonómico ha aprobado, por un lado, la declaración de desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario y pesquero, en infraestructuras hidráulicas y del dominio público hidráulico. En segundo lugar, ha ratificado la situación excepcional por emergencia para los municipios más afectados por las borrascas.

Una vez aprobados estos dos acuerdos, el Gobierno andaluz quiere fijar ya un calendario para el reparto de los 1.700 millones de euros, especialmente en las líneas de ayudas más esperadas por los colectivos más afectados vinculados al campo y a la pesca. El presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha comprometido a que la convocatoria de 700 millones de euros en ayudas directas para agricultores y explotaciones ganaderas y los 31 millones de euros para la pesca se puedan convocar en la primera quincena de abril y que se repartan ya en el mes de junio.

En ese mismo periodo de tiempo se va a aprobar la primera convocatoria de ayudas a autónomos y pymes con 50 millones de euros. El objetivo es que las primeras se puedan conceder en mayo. En este caso, se trata de una convocatoria que destinará 200 euros por autónomo al mes y 350 euros por trabajador para aquellos negocios que se hayan visto gravemente afectados por las borrascas. "Estas ayudas serán compatibles con las destinadas a compensar pérdidas para agricultores y ganaderos".

De forma inmediata, además, el Gobierno andaluz se ha comprometido a liberar 35 millones de euros en ayudas directas a los municipios más afectados por las borrascas para que puedan hacer frente a inversiones o actuaciones urgentes para un mantenimiento adecuado de los servicios públicos. El importe podrá incrementarse en otros quince millones en las próximas semanas.

Primeras inversiones en carreteras y equipamientos

Junto a las ayudas directas, el segundo gran capítulo del plan Andalucía actúa abarca las inversiones para la reparación de infraestructuras dañadas, especialmente las carreteras. La Junta de Andalucía tiene un plan de choque de 535 millones de euros. La primera parte, las 40 obras de emergencia, ha comenzado ya en un 85% y estará en marcha al completo en marzo. El objetivo es que el 30% de las actuaciones hayan finalizado antes del verano.

En abril arrancará la segunda fase con 250 millones de euros para un plan urgente de asfaltado de las carreteras más dañadas. Teniendo en cuenta los plazos de licitación estas actuaciones no arrancarán al menos hasta el verano.

Como gran proyecto dentro de las infraestructuras viarias, la Consejería de Fomento plantea una reforma integral de la autovía Jerez-Sanlúcar, una de las más dañadas por el temporal y que prácticamente "se va a rehacer". En total, se van a invertir en esta vía 25 millones de euros.

En cuanto a los colegios, antes del verano están programadas 500 actuaciones en centros educativos que han sufrido destrozos o daños parciales por las borrascas con una inversión que superará los 78 millones de euros.

"Nosotros vamos a cumplir, le pedimos al Gobierno que también lo haga"

El presidente de la Junta de Andalucía volvió a eludir entrar en una confrontación abierta con el Gobierno central por los dos planes de ayudas que se han lanzado de forma paralela y sin coordinación alguna. No obstante, sí volvió a generar dudas en torno a los calendarios y la ejecución real de las medidas. "Me parece bien cualquier plan de ayudas como el que ha anunciado el Gobierno. Pero le pedimos que lo cumplan porque la experiencia que hay con otras catástrofes es que hay ayudas que siguen sin llegar", apuntó Juanma Moreno en referencia a las críticas del PP sobre los procedimientos abiertos para la recuperación de la Comunidad Valenciana tras la Dana o de Canarias tras el volcán.

"Nosotros sí garantizamos nuestras ayudas e inversiones van a llegar y que se van a cumplir los plazos", completó el presidente comprometiendo así la ejecución del calendario anunciado durante el Consejo de Gobierno. Entre las dos administraciones los planes de recuperación suman casi 9.000 millones de euros.