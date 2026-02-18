Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Pedro sacudirá Andalucía y eleva las alertas a naranja por fuertes vientos de hasta 90 km/h y olas de 4 metros

Aemet activa avisos por rachas de hasta 90 km/h y olas de 3 a 4 metros: Málaga, Almería, Granada y Jaén, en el foco del temporal entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves

Previsión este jueves de madrugada en Andalucía.

Previsión este jueves de madrugada en Andalucía. / Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La borrasca Pedro apenas trae lluvias a Andalucía pero si se notará por los fuertes vientos y el temporal marítimo entre este miércoles y el jueves por la mañana. El frente que nos visita ha puesto el miércoles a cuatro provincias en alerta: Almería, Granada, Jaén y Málaga; y a tres el jueves con dos con avisos naranjas: Almería, Granada y Jaén, según informa Aemet.

Tres provincias en alerta el jueves: dos con aviso naranja

Este jueves Aemet activa avisos naranjas en Almería y Granada por fenómenos costeros, desde las 00:00 hasta las 10:00, con viento del oeste de 60–70 km/h (fuerza 8) y olas de 3 a 4 metros en Poniente y Almería capital y en la costa granadina. Además, en Almería hay aviso naranja por viento en el Valle del Almanzora y Los Vélez entre las 21:00 y las 06:00, con rachas máximas de 90 km/h.

En paralelo, rigen avisos amarillos (peligro bajo) por viento con rachas de hasta 80 km/h: en Almería (Nacimiento y Campo de Tabernas) de 21:00 a 09:00; en Granada (Guadix y Baza y también la costa) de 21:00 a 09:00; y en Jaén (Cazorla y Segura) de 21:00 a 09:00, todos con viento de componente oeste.

Los avisos de este miércoles: cuatro provincias afectadas

En cuanto al miércoles, Aemet mantiene en Andalucía avisos amarillos por fenómenos costeros en Málaga (Sol y Guadalhorce y Axarquía) de 12:00 a 22:00, y en Almería (Poniente y Almería capital) y Granada (costa granadina) de 18:00 a 00:00, con viento del oeste de 50–60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 m (2 m mar adentro en Málaga). Además, se activan avisos por viento desde las 21:00: naranja en Almería (Valle del Almanzora y Los Vélez) de 21:00 a 06:00 por rachas de hasta 90 km/h, y amarillos por rachas de hasta 80 km/h en Almería (Nacimiento y Campo de Tabernas), Granada (Guadix y Baza y también la costa) y Jaén (Cazorla y Segura), en todos los casos de 21:00 a 09:00.

Lo que nos espera este miércoles y jueves: previsión en Andalucía

Andalucía vive este miércoles un día de nubes a ratos: altas en la vertiente mediterránea y bajas en el resto, con brumas y nieblas matinales y posibilidad de lluvias débiles y dispersas al final de la tarde, mientras las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen y el viento del oeste irá a más, con rachas muy fuertes en el litoral y en zonas altas del tercio oriental; el jueves dominarán los cielos poco nubosos, aunque con nubes bajas y brumas a primeras horas y lluvias débiles de madrugada en las sierras Béticas y el Estrecho, con descenso térmico (más acusado en las máximas del Mediterráneo) y vientos del oeste fuertes de madrugada en el este, amainando y rolando a norte desde el mediodía.

TEMAS

