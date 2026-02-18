El Gobierno insiste con Matalascañas: se ofrece a financiar al 100% la obra de emergencia del paseo marítimo

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha trasladado a asociaciones vecinales y de propietarios de Matalascañas, así como a concejales del Ayuntamiento de Almonte, que el Gobierno de España mantiene y reitera su ofrecimiento de financiar íntegramente una obra de emergencia en el paseo marítimo, además de detallar el avance de las actuaciones ya en marcha en el litoral para reforzar la protección de la zona.

Rico mantuvo un encuentro con representantes de la Asociación Pueblo Andaluz, la Asociación de Propietarios de la Playa de Matalascañas y distintos ediles para informarles de primera mano sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de España en la costa.

Regeneración de la playa: inversión y actuaciones en marcha

Durante la reunión se informó de que se está ejecutando una inversión cercana a 6 millones de euros para la regeneración de la playa, con la aportación de 700.000 metros cúbicos de arena y el recrecimiento de nueve espigones para reforzar la defensa costera, una actuación que se encuentra en fase avanzada.

Imagen de los graves daños ocasionados por el pasado temporal que barrió Matalascañas, a 7 de enero de 2026. / Rocío Ruz / Europa Press

Asimismo, la subdelegada recordó el ofrecimiento de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Ayuntamiento para financiar íntegramente una obra de emergencia en el paseo marítimo, que discurre mayoritariamente por terrenos municipales.

Rediseño del paseo marítimo: estudio técnico y reordenación integral

La propuesta contempla que los servicios técnicos del Ministerio elaboren, en colaboración con el consistorio y contando con su conformidad, el estudio de la alternativa más adecuada para el rediseño y la reordenación integral del paseo marítimo, con el objetivo de mejorar su resistencia frente al mar, reforzar la seguridad y favorecer su integración ambiental.

La subdelegada reiteró el compromiso del Gobierno de España con soluciones estructurales y definitivas para Matalascañas, centradas en la protección del litoral y de las viviendas, y en ofrecer certidumbre y tranquilidad a la ciudadanía.

Operarios y maquinaria trabajando en los destrozos del paseo marítimo de Matalascañas. / Alberto Díaz / EFE

El PSOE acusa al alcalde de Almonte de bloquear la recuperación integral de Matalascañas

En este contexto, el parlamentario andaluz del PSOE por Huelva, Mario Jiménez, acusó la semana pasada al alcalde de Almonte, Francisco Bella, de “entorpecer” una recuperación más rápida y eficaz de la playa y el paseo marítimo de Matalascañas por falta de colaboración, y defiende que el Gobierno central está prestando “la máxima atención” al enclave. Subraya la inversión estatal en marcha, con más de seis millones de euros, con el aporte de más de 700.000 toneladas de arena y la actuación sobre nueve espigones y recuerda que el Ayuntamiento recibió más de 400.000 euros en planes de emergencia. Además, sostiene que el Ministerio para la Transición Ecológica ha reiterado por carta la oferta de firmar un convenio para una actuación integral y de largo plazo, que incluiría medidas estructurales como un nuevo paseo marítimo de 1,5 kilómetros con más espacio de playa y adaptado al cambio climático, junto a otras inversiones vinculadas a la protección del litoral, la mejora ambiental y la depuradora.

Obras de emergencia en el paseo marítimo

A finales de enero, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, visitó junto a concejales las zonas más dañadas del paseo marítimo de Matalascañas tras el último temporal, donde ya habían comenzado las obras de emergencia impulsadas por el Ayuntamiento para que la infraestructura vuelva a estar operativa en verano. Bella aseguró que el Consistorio ha asumido el plan de recuperación para acelerar la respuesta. La actuación, que incluye reparaciones por la DANA de 2024 y la obra urgente, se cifra en torno a 10 millones de euros y prevé un plazo de cuatro a cinco meses. El Ayuntamiento enmarca la intervención en tres frentes —económico, seguridad y ambiental— y reclama colaboración institucional para sostener el esfuerzo y agilizar la recuperación.