Andalucía exporta más de 40.000 millones de euros en 2025: "Es el segundo mejor dato de la historia"

Andalucía consigue su segundo mejor dato histórico de exportaciones. En un año marcado por los aranceles de Estados Unidos (EE.UU.) a la Unión Europea, las empresas de la comunidad autónoma han conseguido vender productos por un valor superior a los 40.000 millones de euros a países extranjero. De hecho, los datos superan las cifras de 2024, cuando se alcanzaron las ventas al extranjero por 40.173 millones.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha informado este jueves que este es "el segundo mejor dato de toda nuestra historia", solo por detrás de 2022. La consejera admite que "un año complicado para el comercio internacional", sin embargo, aplaude que, pese a este contexto, las "exportaciones andaluzas crecen y se consolidan en los mercados".

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Hacienda, Andalucía es la tercera comunidad exportadora de España. Aun así, desde la cartera que dirige España apuntan a que hay un dato "más importante", ya que la comunidad autónoma registra un superávit comercial. El año ha terminado con un saldo positivo de 572 millones de euros, frente a un déficit nacional de más de 57.000 millones.

El aceite lidera las ventas

De hecho, la también portavoz del Gobierno andaluz apunta que "la única comunidad del podium exportador nacional que tiene balanza comercial positiva". "Esto significa que vendemos al exterior más de lo que compramos", insiste para subrayar que implica "competitividad, fortaleza empresarial, economía equilibrada". Así, España explica que el trabajo de su Consejería se centra en diversificar destinos e ir "ganando presencia en economías estratégicas".

Si se mira a las exportaciones no energéticas, se alcanza un récord histórico. Las ventas al extranjero crecen un 3,7%, más del doble de la media nacional hasta rozar los 35.000 millones de euros. "El dato es todavía más sólido". "Esta es la prueba de que nuestro modelo productivo es cada vez más diversificado y con mayor valor añadido", destaca la consejera de Hacienda.

Destacan especialmente las ventas de aceite de oliva a terceros países, que lidera las exportaciones andaluzas internacionales. Andalucía es líder mundial "con el 72% del total nacional", una situación que se repite año tras año. Además, en 2025 ha habido cifras récord en la venta de hortalizas y frutas y ha habido un "fuerte crecimiento" de sectores industriales como el cobre, la fundición y la maquinaria.

En busca de nuevos mercados

Por países, es Alemania el principal destino de las exportaciones de la comunidad. Además, Portugal e Italia completan el podium. Desde la Junta de Andalucía han trabajado para abrirse a nuevos mercados de la mano de instituciones como Andalucía Trade y con la participación en distintas ferias internacionales. "Las exportaciones de productos andaluces es hoy uno de los mejores exponentes de la marca Andalucía", defiende la responsable del ramo.

Tras el varapalo que supusieron las trabas impositivas del presidente estadounidense Donald Trump, Andalucía trató de abrirse a nuevos mercados en el extranjero. Así, Asia se ha convertido en el continente donde más crecen las exportaciones, con impulsos en mercados como el indio o el japonés. Aun así, el mayor crecimiento entre los principales mercados lo registra China, con una subida de casi el 20%.

España sostiene que Andalucía es "una tierra que produce, que vende, que genera oportunidades". Es por ello que la dirigente popular ha indicado que desde el Gobierno de la Junta van a trabajar para ayudar a que las empresas "lo tengan cada día más fácil para exportar". Todo con el objetivo de seguir creciendo en este ámbito. Así, ha dado la enhorabuena a las exportadoras "porque la marca Andalucía cotiza al alza".