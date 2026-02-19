El anticiclón reconquista Andalucía durante varios días, pero un frente atlántico asoma en el horizonte

Tras la borrasca Pedro llega la tranquilidad meteorológica a Andalucía durante varios días con mucho sol y temperaturas primaverales, informa Aemet. Esto se traducirá en termómetros de hasta 23 grados a la sombra dependiendo de las provincias. En cuanto a los posibles frentes con lluvias, los modelos meteorológicos dan un día, aunque con mucha incertidumbre.

¿Hay lluvias a la vista?

Ni están ni se les esperan para los próximos días, pero es posible que un frente procedente de una borrasca atlántica visite la península y Andalucía el miércoles 25 de febrero trayendo lluvias, según indican los mapas de Aemet para ese día, al igual que las previsiones del modelo meteorológico europeo ECMWF, pero la incertidumbre es altísima, por lo que no hay nada seguro hasta que pasen varios días y la predicción sea más exacta.

Predicción el miércoles 25 en Andalucía. / Aemet

Temperaturas para escaparse a la playa

Las temperaturas girarán a valores primaverales desde este viernes, fin de semana y siguientes días. Bajo la influencia del anticiclón y con tiempo estable en toda Andalucía, las máximas irán claramente al alza durante el fin de semana. El viernes se moverán entre los 17 grados de Jaén y los 20 de Sevilla y Huelva, con valores también suaves en Málaga (19), Cádiz y Almería (18). El sábado se notará un ascenso generalizado, alcanzándose ya los 21 grados en Córdoba, Granada y Huelva, y hasta 22 en Sevilla. El domingo continuará el ambiente templado, con 22 grados en Córdoba y Jaén y hasta 23 en Granada, que marcará uno de los valores más altos del periodo.

El lunes se mantendrán las máximas elevadas, con 23 grados en Granada y Sevilla, 22 en Córdoba, Jaén y Málaga, y 20 en Almería y Huelva. Cádiz quedará algo más contenida, con 17 grados. El martes apenas habrá cambios, repitiéndose los 22 grados en Córdoba, Granada y Jaén, y los 23 en Sevilla, mientras que Málaga seguirá en 22 y Almería en 20.

De cara al miércoles se aprecia un ligero descenso en el interior occidental, con 18 grados en Córdoba y Jaén y 20 en Sevilla, aunque el ambiente seguirá siendo suave. En el litoral mediterráneo las máximas incluso repuntarán, con 22 grados en Almería y hasta 23 en Málaga. En conjunto, se espera una semana de tardes agradables y plenamente primaverales en todas las capitales andaluzas.