La Comisión Europea activa para Andalucía los fondos de solidaridad y de crisis: "Las pérdidas del campo superan los 3.000 millones"

Gobierno de España y Junta de Andalucía han activado dos planes de recuperación económica de la comunidad por un importe de casi 9.000 millones de euros para ayudas directas, inversiones, ventajas fiscales o indemnizaciones cuya ejecución arranca este mismo mes de febrero. Pero ese volumen de recursos puede verse incrementado si se consiguen habilitar los dos mecanismos de los que dispone la Comisión Europea y que han sido solicitados ya por el Gobierno de España a instancias de la Junta de Andalucía: los fondos de crisis agraria y de solidaridad.

De ahí la importancia de la visita del comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, a las zonas más afectadas que ha sido coordinada por el Ministerio y por la Junta de Andalucía. En la primera jornada de este recorrido, en Jerez, ha anunciado el compromiso europeo con la activación de ambos mecanismos para la comunidad autónoma. "Vamos a hacer todo lo posible para ayudar y estamos convencidos de que vamos a conseguir salir de esta crisis más fuerte", apuntó.

El comisario europeo, que realizó la visita con el presidente andaluz, Juanma Moreno, destacó que ya se han recibido las solicitudes formales del Gobierno de España para los dos fondos y que ya se han activado los mecanismos. En el caso del fondo agrario de crisis, Hansen advirtió que se trata de "poco dinero" en relación con el volumen de pérdidas que se han producido. De hecho, la Comisión Europea cuenta con 450 millones de euros para todo el territorio y en casos recientes como la Dana de Valencia la aportación fue de aproximadamente 60 millones de euros.

Más margen existe en el fondo de solidaridad que ha llegado a alcanzar los mil millones de euros en emergencias recientes como la Dana de Valencia o el terremoto de Italia. El Ministerio de Hacienda ya ha iniciado los trámites iniciales aunque el expediente no puede concluir hasta que no haya una valoración completa del impacto y de las pérdidas. "Vamos a ver lo que podemos llevar de este fondo sobre todo para poner en marcha infraestructuras que han quedado dañadas", apuntó.

Como tercera vía, el comisario europeo anunció que se está trabajando con el Banco Europeo de Inversiones para fijar un sistema que dé cobertura a las explotaciones agrarias que están encontrando problemas con la cobertura de los seguros

Pérdidas por 3.000 millones de euros

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía aún no han realizado una evaluación completa de los daños y pérdidas que se han producido en Andalucía por el tren de borrascas. Pero encima de la mesa ya hay algunas estimaciones sobre las pérdidas económicas en el sector del campo andaluz. El presidente andaluz, Juanma Moreno, las cifró en más de 3.000 millones de euros.

Según los datos del Gobierno andaluz, hay 33.000 explotaciones que han sufrido daños y más de 200.000 hectáreas afectadas repartidas por toda la comunidad autónoma aunque especialmente en la provincia de Cádiz. Esto implica que se puede producir un impacto de una reducción de entre el 15 y el 20% en relación con las estimaciones de producción anuales. Un cálculo que asciende a 3.000 millones de euros. A esto hay que añadir las pérdidas para el sector ganadero y para la pesca, con una flota que lleva semanas amarrada en el Campo de Gibraltar.

De momento, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía ya han articulado sus programas de ayudas que empezarán a convocarse este mes de abril dirigidas al sector agrario. En total, las medidas suman 3.700 millones de euros y, sobre el papel, deben ser complementarias y no pisarse unas con otras