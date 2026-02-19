150 euros por día de desalojo y hasta 60.000 por daños en vivienda: confirmadas las ayudas estatales por las inundaciones en Andalucía

Un vecino de Grazalema, Jerez o Lora del Río que haya tenido que abandonar su vivienda desalojado por las inundaciones tendrá derecho a una indemnización de 150 euros diarios. Además, le corresponderán unas ayudas directas por los destrozos que se hayan producido en el inmueble que podrán alcanzar hasta los 60.480 euros en caso de destrucción total. Así lo refleja el Boletín Oficial del Estado que ha ratificado las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado martes.

Estas medidas dirigidas a los hogares más afectados por las inundaciones en Andalucía tienen un presupuesto de en torno a 110 millones de euros que coordina el Ministerio del Interior. Junto a esto hay programas de ayudas elaboradas por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía dirigidas a los sectores de agricultura, pesca y ganadería así como a los autónomos, pymes y comercios.

Ayudas por desalojos

El Gobierno de España establece que en aquellos municipios en los que se han producido desalojos por orden de la administración, que en el caso de Andalucía superaron los 11.000 afectados, les corresponde una ayuda directa de 150 euros por día que hayan tenido que permanecer fuera. Es decir, los que han tenido que estar más tiempo lejos de sus casas en Grazalema, Jerez o Córdoba pueden llegar a alcanzar los 10.000 euros. Se aplicará sólo a residentes que puedan acreditarlo.

Ayudas por destrozos

Además, se aprueba un plan de indemnizaciones por los destrozos que se hayan porido producir en las viviendas o en los enseres. Para ello hay que acreditar la titularidad del inmueble y los daños que se hayan podido registrar. Oscilarán entre los 10.320 y los 60.480 euros, según la siguiente clasificación:

Por destrucción total de la vivienda habitual: 60.480 euros.

Por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual: 41.280 euros.

Por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual: 20.640 euros.

Por destrucción o daños en los enseres domésticos de la vivienda habitual: 10.320 euros.

Por daños en elementos comunes de uso general de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal: 36.896 euros.

La cobertura por destrucción o daños en enseres se extenderá a todo tipo de bienes en la vivienda, incluyendo aquellos necesarios para el normal desarrollo de la vida y aspectos tales como el trabajo a distancia como puedan ser ordenadores.