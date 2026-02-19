Una joven cordobesa da a luz a un bebé sin espina bífida tras una cirugía fetal pionera en Sevilla: "Él me ha dado la vida a mí"

Una joven cordobesa ha dado a luz a un bebé libre de espina bífida tras someterse a una cirugía fetal pionera en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. A Lucía Medina le detectaron una malformación durante el embarazo, un diagnóstico que la condujo al quirófano cuando la gestación aún estaba en curso. Ahora, se recupera junto a su hijo en el centro hospitalario sevillano.

Manuel es el tercer hijo de Lucía. La joven ha relatado a Diario CÓRDOBA que el camino hasta este momento ha sido “muy duro”. Esta cordobesa de 31 años, vecina de las inmediaciones de la avenida Jesús Rescatado, piensa ahora, con su bebé en brazos, en el apoyo recibido, especialmente el de su pareja, Bartolomé —Tole para los amigos—. Sobre todo, subraya la fuerza que le ha transmitido su pequeño porque, e insiste en que esto se refleje: “Yo no le he dado la vida a mi hijo; él me la ha dado a mí”.

Un logro de la sanidad pública andaluza

Durante décadas, el diagnóstico prenatal de mielomeningocele (la forma más grave de espina bífida) situaba a las familias ante un escenario marcado por la discapacidad motora, las complicaciones urológicas y la frecuente necesidad de derivaciones para tratar la hidrocefalia. Así lo ha expuesto la Junta de Andalucía al informar sobre este nuevo hito de la sanidad pública andaluza, subrayando que, gracias a la posibilidad de intervenir quirúrgicamente al feto antes del nacimiento, “parte de ese pronóstico comienza a transformarse”.

En una nota de prensa en la que la Consejería de Sanidad destaca el éxito de la intervención —aunque sin revelar datos sobre los pacientes—, la Administración resalta la relevancia de este tipo de procedimientos. En este caso, se trata de la cirugía fetal abierta número 19 realizada con éxito en el hospital sevillano, centro de referencia en estas intervenciones cuyo objetivo es minimizar el riesgo de que el bebé desarrolle las secuelas asociadas a la espina bífida.

Lucía Medina ha ido relatando parte de su experiencia en TikTok, donde tiene ya casi 10.000 seguidores. / CÓRDOBA

Un proceso contado a través de TikTok

Lucía ha compartido también parte de este proceso en redes sociales. A través de su cuenta de TikTok, @luciamedina1994, ha ido relatando su experiencia, incluso con algún directo y la publicación de imágenes, siempre desde la prudencia. La respuesta ha sido masiva: entró en el hospital con unos 500 seguidores y ahora roza los 10.000, tras recibir el apoyo de miles de personas que han seguido su historia y le han trasladado mensajes de ánimo.

Además del respaldo en redes, Lucía destaca el trato recibido durante su estancia hospitalaria. “He sentido el apoyo y el cariño de todos”, asegura, en referencia no solo al equipo médico y de enfermería, sino también al personal auxiliar y de limpieza, “de toda Sevilla”, añade emocionada. Y seguro que de muchos cordobeses que pronto la verán pasear con su bebé por las calles de su barrio.