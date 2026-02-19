Patatas, aceite de oliva, frutos rojos o espárragos, más caros: el temporal dispara la cesta de la compra

Las semanas de lluvias intensas y fuertes rachas de viento han provocado daños visibles en sectores que son pilares en la economía andaluza, como el agroalimentario o el turístico, entre otros. En el primero de los casos, ha habido cultivos especialmente dañados, bien porque no se han podido siquiera sembrar o bien porque las inclemencias meteorológicas han hecho caer y pudrir los frutos, a lo que se suma la anegación de parcelas con producción ya plantada de la que se solo se va a poder recuperar una parte.

Para hacer frente a estos inconvenientes, se han anunciado medidas de calado que permitan al sector levantar cabeza. Andalucía ya tiene en marcha sus primeros planes de choque ante las consecuencias devastadoras para la economía del tren de borrascas que ha atravesado la comunidad autónoma. Gobierno central y Junta de Andalucía han lanzado por separado aunque el mismo día sus estrategias para la recuperación que prometen movilizar casi 9.000 millones de euros (8.868) en los próximos meses. Este dinero tendrá como destinatario principal al campo andaluz.

La cesta de la compra, más cara

Las cosechas afectadas traerán consigo, reflexiona Jesús Cózar, secretario general de UPA-Andalucía, la minoración de los cultivos, "lo que previsiblemente va a afectar directamente a los precios y va a pasar factura a los consumidores finales". Aunque indica que son "suposiciones personales como agricultor", añade que la ley de la oferta la demanda marca el paso en estos casos. El hecho es que hay mucha producción que se ha perdido a consecuencia del temporal.

Un hecho que se refleja en el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, que señala que cultivos como los frutos rojos, los cítricos, el aguacate o el aceite de oliva han experimentado subidas en las últimas semanas. Y eso que el aumento del precio de los alimentos en los últimos años es perceptible por los consumidores, a lo que habrá que sumar este nuevo encarecimiento del coste de la compra.

Los frutos rojos y las naranjas se encarecen

Entre ellos, destacan algunos cultivos que son fundamentales para la economía de la zona en la que se ubican. Este es el caso de los frutos rojos, que ha padecido fundamentalmente los efectos del intensos vientos, al estar bajo plástico. Freshuelva estima que el volumen de exportación se ha reducido en torno a un 50% en comparación con la misma fase de la campaña anterior, "lo que supone un impacto económico significativo para las empresas productoras y comercializadoras, así como para el conjunto del tejido agroalimentario de la provincia".

En lo que se refiere a los cítricos, Cózar destaca el daño al cultivo de la naranja, "de la que hay que recordar que somos los mayores productores en toda España y somos exportadores a toda Europa". Asaja Sevilla da como cifra provisional de pérdidas de este sector 107 millones solo en la provincia, a los que habrá que sumar los daños en infraestructuras.

El oro líquido, también al alza

El secretario general de UPA-Andalucía destaca que, en lo que respecta al aceite de oliva, "gran parte de la cosecha se encuentra en el suelo, mucha no se podrá ni recoger, aparte de la que se ha llevado el agua y eso puede repercutir en toda la cadena alimentaria porque puede haber una producción de aceite escasa".

Las frutas y hortalizas del poniente andaluz se han visto menos afectadas al estar protegidas por los invernaderos, señala, aunque sí se han visto dañadas cosechas típicas de inviernos, como coliflor, col o zanahoria.

Incluso el incremento de la patata en el supermercado ya es visible, y es que en muchos casos no se ha podido ni sembrar. "Tenemos muchos ejemplos de gente que tenía la simiente comprada, pero tampoco lo va a poder poner este mes porque hay parcelas donde, aún saliendo el sol todos los días, hasta dentro de una o dos semanas no se va a poder empezar a orear, y hasta ahí no se puede entrar; incluso podría pasarse el tiempo de la siembra y muchos ni lo harán", advierte Cózar.

También se esperan pérdidas en el cultivo del aguacate, en la zona de la Axarquía y la costa tropical. "Estaba en vísperas de producción y el temporal ha echado muchos al suelo", abunda Cózar. El espárrago, principalmente en la zona de Granada, se ha visto afectado, subraya.

La carne de cordero, más escasa

También la carne podría sufrir un aumento del precio en los lineales de los supermercados, especialmente del cordero. La mortalidad se ha disparado, según Cózar, debido al temporal. "Esta época de borrascas se ha producido en plena paridera, esto es, el momento de parto de las hembras reproductoras, que en muchos casos han malparido. Además, algunas ovejas han parido crías a las que les han salido hongo y han fallecido", destaca el representante de UPA.

En la zona de la Sierra de Segura, en Jaén, les ha afectado especialmente al coincidir con la trashumancia, cuando la gente de sierra baja a los rebaños a la campiña para evitar las bajas temperaturas. "En muchos casos, no han encontrado refugios y eso ha supuesto la muerte de muchos animales", asegura.