Un pueblo entero vestido de 1900 en Huelva: esta es la feria más singular de Andalucía
La Feria de Época 1900 transforma sus calles con trajes históricos, pasado marinero y más de 70 actividades gratuitas
La Feria de Época 1900 regresa a Moguer (Huelva) del viernes 20 al domingo 22 de febrero con un homenaje a Juan Ramón Jiménez y al pasado marinero de la localidad. Durante tres días, el municipio onubense recrea la ciudad próspera y culta de finales del siglo XIX y comienzos del XX.
La cita convierte el casco histórico en un gran escenario al aire libre. Vecinos y vecinas, ataviados con trajes de época, peinados y complementos inspirados en 1900, dan vida a una localidad que entonces contaba con teatro, plaza de toros, periódicos locales y una intensa actividad cultural y empresarial ligada a la viticultura y al comercio marítimo.
Un histórico puerto de los más importantes de Andalucía
El pasado marinero ocupa un lugar destacado en esta edición. El puerto de Moguer fue durante siglos uno de los más importantes del litoral andaluz: en sus astilleros se construyó y botó la carabela Niña y, ya en la época dorada de 1900, desde sus muelles se exportaban vinos y licores a numerosos países de Europa y América.
La inauguración está prevista para el viernes a las 17.30 horas y, desde ese momento, la ciudad ofrece más de 70 actividades gratuitas. Las calles y plazas se tematizan con adornos, colgaduras y un alumbrado especial que refuerza la ambientación “vintage” y transforma Moguer en un destino turístico y cultural de referencia durante el fin de semana.
Puestos de artesanía, exposiciones de coches y bicicletas antiguas, tiovivo de época, pasacalles, espectáculos musicales y circenses, magia, teatro de calle, cuentacuentos o la presencia de un fotógrafo minutero completan una programación pensada para todos los públicos y que se prolonga hasta la noche del domingo.
Los eventos más destacados de la Feria 1900
Estas son las actividades más destacadas de la Feria 1900 en Moguer:
Viernes
- Inauguración de la Feria y apertura de stands y atracciones. A las 17,30 h.
- Gran Gala Flamenca de la Peña de Cante Jondo. A las 18,30 h.
Sábado
- Concurso de Pintura Rápida “Romero Barros”, dedicado al moguereño que fue padre y maestro del gran pintor cordobés Julio Romero de Torres. Durante toda la jornada.
- Concurso de Trajes de Época en la plaza de la Iglesia. Cientos de moguereños de todas las edades participan en esta espectacular pasarela de moda 1900. A partir de las 15 h.
- La Gala Moguer y Yo, con reparto gratuito de fresas entre los asistentes por gentileza de la cooperativa Cuna de Platero y la actuación de Sara Carrasco acompañada por David de Arahal y Lito Mánez. A las 18 h.
- Nuestra tradicional Sesión Vermut se desarrollará tanto el sábado como el domingo en la plaza de la Iglesia, con degustación de productos y salazones de la mar y el espectáculo de cantes de ida y vuelta Paseando por la Habana de la artista Carolina González. A las 13,30h.
Domingo de Carnaval y Fin de Fiesta
- El carnaval será protagonista de la tarde del domingo con las actuaciones en la plaza del Cabildo de la murga de Adrián Tobal y David Muíño, “Los fatiguita” a las 16 h. y de la gran comparsa gaditana Del Jona, “El manicomio”, a las 18 h.
- Un colorido pasacalle de piñatas con gigantes y cabezudos por el centro de la ciudad que se inicia a las 19 h., dará paso a la tradicional Quema del Judas a las 20,30 h. con la que se pondrá colofón a un intenso fin de semana en el que Moguer nos ofrece la posibilidad de trasladarnos más de un siglo atrás en el tiempo.
Cómo aparcar
Para los visitantes que accedan desde San Juan del Puerto hay zonas de aparcamientos frente al cementerio, en el recinto ferial y en la plaza de la Coronación. Si se accede desde Palos de Frontera se ha habilitado también una amplia parcela en la Avenida de América.
