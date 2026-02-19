Rafael Recio, de una biblioteca en Camas a ser el hombre fuerte del PSOE de Sevilla en el Parlamento

La palabra "cultura" no desaparece en ningún momento de la conversación. Rafael Recio (Sevilla, 1975) llegó a la política a través de la biblioteca de su pueblo y su afición por la cultura. Aunque tuvo experiencias profesionales previas, su vida ha estado ligada a la política desde sus estudios. Después de ser alcalde de Camas durante más de tres legislaturas, hoy es el portavoz adjunto del PSOE andaluz en el Parlamento autonómico y uno de los nombres fuertes del socialismo en Sevilla.

Después de 13 años como alcalde de Camas, en 2022 se integró como número 3 de las listas del PSOE de Sevilla para el Parlamento andaluz. Aunque se inició como portavoz de Cultura de la formación, el socialista ha ido creciendo dentro del grupo parlamentario hasta convertirse en el portavoz adjunto junto a Ángeles Férriz. Cargo que compatibiliza con ser la mano derecha de Javier Fernández en la provincia.

Se define como "humanista" y confiesa que gran parte de su afición por la política la ha heredado de su familia materna. "Era una familia humilde de Peñaflor, mi bisabuelo era secretario general de la UGT, un jornalero, que en el 36 lo detienen, lo retienen, lo represalían, lo meten en la cárcel de la Ranilla y fallece allí", explica. Así, apunta que ese pasado familiar "sin lugar a dudas, fue una chispa muy importante" para entrar en política.

La importancia de la política municipal

La lectura ha estado ligada a su devenir político. "El ambiente que se generó en Camas y su biblioteca, un referente desde el punto de vista de bibliotecas públicas municipales, me hizo dar el salto a la política municipal", explica este licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla. De hecho, admite que le costó dar el paso a la política autonómica en las últimas elecciones. Cuatro años después de aquello reconoce sentirse "un privilegiado de ser uno de los 109 parlamentarios andaluces".

"Casi toda persona que se dedica a la política tiene que pasar por el espacio municipal", señala. Aun así, reconoce que es un ámbito "duro", pues están en primera línea y en constante contacto con los ciudadanos. De hecho, apunta a que, a diferencia de lo que pasa en otros niveles, "a todos los problemas se les pone rostro".

Cuatro años después de dar ese salto, admite que es un "orgullo" ser parlamentario andaluz y, "sobre todo, serlo del PSOE". Como amante de la cultura, uno de los momentos claves de la legislatura para el socialista fue su intervención en el debate sobre la ley de flamenco, que lideró "como portavoz de la Comisión de Cultura del grupo parlamentario".

El "poderío" de Montero

Los socialistas trabajan ya con la mirada puesta en las elecciones andaluzas, que se esperan para el final del curso escolar, aunque todavía no hay fecha. Las funciones se multiplican y en el PSOE evitan mirar a sus colegas de otras comunidades: "Lo que se está viendo en Andalucía es que el retroceso en igualdad es palpable, es latente". Así, sostiene que "siempre que Andalucía ha querido cotas de libertad y de igualdad, ha luchado por ella". En sus palabras, hay partido contra Moreno en un contexto en el que todas las encuestas dan pocas oportunidades a la candidata socialista.

Recio define a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como "una gran candidata" a la presidencia de la Junta. Aplaude su "poderío" y su "capacidad, de gestión, de experiencia, de cualificación, de capacitación para revertir la situación que está viviendo Andalucía" y confía en "la inteligencia" de los andaluces.

En este punto de la legislatura, a la incesante actividad parlamentaria, con la que se multiplican los debates en el pleno, se suma una intesísima agenda orgánica en los partidos: actos, reuniones colectivos, debates internos... Para sobrellevar esto su clave es conectar con su "espacio necesario de lectura" o su "espacio necesario creativo": "Los que estamos metidos a este nivel de responsabilidad, dedicamos muchas horas, pero intento que no pase ningún día sin poder tener ese espacio de crecimiento personal y de satisfacción personal".