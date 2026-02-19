Restablecida la conexión ferroviaria Sevilla-Huelva tras solucionar la falta de tensión en la catenaria

Renfe ha anunciado a primera hora de este jueves el restablecimiento de la conexión ferroviaria entre Sevilla y Huelva, que quedó suspendida este miércoles por una incidencia provocada por la falta de tensión en la catenaria.

Según informa Renfe en sus redes sociales sobre las 07.00 horas ha quedado solucionada la incidencia que afectaba a la línea de ancho convencional debido a una falta de tensión en la catenaria entre Niebla y Benacazón.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) había informado de que la incidencia se debía un problema de suministro por parte de la empresa eléctrica suministradora.

Renfe llegó a activar un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.