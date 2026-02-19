Restablecida la conexión ferroviaria Sevilla-Huelva tras solucionar la falta de tensión en la catenaria
Renfe llegó a activar un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros
Renfe ha anunciado a primera hora de este jueves el restablecimiento de la conexión ferroviaria entre Sevilla y Huelva, que quedó suspendida este miércoles por una incidencia provocada por la falta de tensión en la catenaria.
Según informa Renfe en sus redes sociales sobre las 07.00 horas ha quedado solucionada la incidencia que afectaba a la línea de ancho convencional debido a una falta de tensión en la catenaria entre Niebla y Benacazón.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) había informado de que la incidencia se debía un problema de suministro por parte de la empresa eléctrica suministradora.
Renfe llegó a activar un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.
- Un frente con lluvias tocará Andalucía: serán dos días y los avisos de Aemet serán por viento y oleaje
- La borrasca Pedro sacudirá Andalucía y eleva las alertas a naranja por fuertes vientos de hasta 90 km/h y olas de 4 metros
- Matalascañas tendrá una 'zona azul diferente': cuatro áreas y estos precios para soportar hasta 40.000 coches al día
- El Cuponazo de la ONCE deja más de ocho millones en siete provincias andaluzas
- El Día de Andalucía no genera de manera automática un descanso extra por caer en sábado: esto dicen los expertos
- La alta velocidad entre Madrid y Andalucía regresa tras un mes: el ministro anuncia la reapertura de la línea el martes o el miércoles
- Doñana rebosa: las imágenes de satélite muestran las marismas llenas de agua tras años de sequía
- Una ruta senderista de ensueño en una playa de Huelva, premiada a nivel nacional: 2,8 km entre pinares y dunas