Andalucía
Suspendida la conexión de trenes Sevilla-Huelva por una nueva avería en la electrificación
La incidencia afecta al tramo comprendido entre Benacazón y Huelva, dentro de la línea convencional que une ambas capitales andaluzas
La conexión ferroviaria entre Sevilla y Huelva ha vuelto a quedar suspendida este jueves debido a una nueva incidencia en los sistemas de electrificación, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). La avería se produce apenas unas horas después de que el servicio hubiera sido restablecido tras un problema similar registrado en la tarde del miércoles.
Según ha detallado Adif a través de sus canales oficiales, la incidencia afecta al tramo comprendido entre Benacazón y Huelva, dentro de la línea convencional que une ambas capitales andaluzas. Técnicos del gestor ferroviario trabajan sobre el terreno para solucionar el fallo y restablecer la circulación lo antes posible.
A primera hora de este jueves, en torno a las 07.00 horas, había quedado resuelta la avería anterior, que se localizaba entre Niebla y Benacazón y que obligó a interrumpir el tráfico ferroviario por falta de tensión en la catenaria. Adif explicó entonces que el problema se debía a una incidencia en el suministro eléctrico por parte de la empresa distribuidora.
Durante la interrupción del servicio, Renfe activó un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros afectados. Por el momento, no se ha concretado el tiempo estimado para la recuperación total de la línea tras esta nueva incidencia.
