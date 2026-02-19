El terremoto de Tabernas se produjo a profundidad cero: qué significa y por qué se sintió con tanta fuerza

Un terremoto de magnitud 2,8 se ha registrado a última hora de este miércoles en el municipio almeriense de Tabernas, la misma área que en la madrugada del pasado lunes sufrió un seísmo de magnitud 4,3 que llegó a sentirse en cuatro provincias.

El sismo ha alcanzado una intensidad máxima de III, nivel en el que ha sido percibido por la población de Tabernas, así como en El Calar Alto (Gérgal) y en la Urbanización Cabuzana de la localidad almeriense de Vera.

Con intensidad II-III, el temblor se ha notado en los municipios de Bacares, Gérgal, Líjar y Senés, y en enclaves como El Pocico (Lubrín) y Sierra Alhamilla (Pechina).

Además, con una intensidad II, más débil, ha llegado a sentirse en la capital almeriense y barrios periféricos como El Alquián y Retamar, así como en otras poblaciones del entorno como Benahadux, Gádor, Pechina y La Gloria (Huércal de Almería). Esta intensidad menor también se ha dado en Benitorafe (Tahal), el Cartero (Tabernas), Lubrín, Níjar, Olula del Río, Taberno y Velefique.

Qué es profundidad cero

Que el catálogo indique “0 km de profundidad” significa que el foco figura como muy superficial, esto significa que la rotura de la roca se produjo en los primeros estratos de la corteza, justo debajo del suelo que pisamos, y no a kilómetros de profundidad.

Cuando un terremoto es muy superficial, la energía puede llegar con menos atenuación a las zonas próximas, por eso, un temblor de magnitud moderada puede percibirse con mayor intensidad cerca del epicentro.

Segundo seísmo en una semana

Este movimiento de magnitud 2,8 es el segundo en una semana en la misma área.

La madrugada del pasado lunes, la zona ya sufrió un seísmo de magnitud 4,3 que se ha sentido en cuatro provincias.

A estos dos episodios hay que añadir el registrado la semana anterior, el jueves 12 de febrero, cuando a las 10:05 horas un seísmo de magnitud 3,2 con epicentro en Partaloa sacudió levemente a casi una decena de municipios de la comarca del Valle del Almanzora.