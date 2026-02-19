Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Pedro AndalucíaReconstrucción MatalascañasDetención administrador fincasNueva normativa patinetes SevillaÁrea logística MajarabiqueDaños cementerio SevillaInfraestructuras SevillaLince WalabiPrecio cesta compraJavi Martínez Sevilla FC
instagramlinkedin

El terremoto de Tabernas se produjo a profundidad cero: qué significa y por qué se sintió con tanta fuerza

El terremoto de Tabernas (Almería) se ha registrado a última hora del miércoles 18 de febrero, según el Instituto Geográfico Nacional

Registrado un nuevo terremoto de magnitud 2.8 con epicentro en Tabernas.

Registrado un nuevo terremoto de magnitud 2.8 con epicentro en Tabernas. / INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL / Europa Press

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Un terremoto de magnitud 2,8 se ha registrado a última hora de este miércoles en el municipio almeriense de Tabernas, la misma área que en la madrugada del pasado lunes sufrió un seísmo de magnitud 4,3 que llegó a sentirse en cuatro provincias.

El sismo ha alcanzado una intensidad máxima de III, nivel en el que ha sido percibido por la población de Tabernas, así como en El Calar Alto (Gérgal) y en la Urbanización Cabuzana de la localidad almeriense de Vera.

Con intensidad II-III, el temblor se ha notado en los municipios de Bacares, Gérgal, Líjar y Senés, y en enclaves como El Pocico (Lubrín) y Sierra Alhamilla (Pechina).

Además, con una intensidad II, más débil, ha llegado a sentirse en la capital almeriense y barrios periféricos como El Alquián y Retamar, así como en otras poblaciones del entorno como Benahadux, Gádor, Pechina y La Gloria (Huércal de Almería). Esta intensidad menor también se ha dado en Benitorafe (Tahal), el Cartero (Tabernas), Lubrín, Níjar, Olula del Río, Taberno y Velefique.

Qué es profundidad cero

Que el catálogo indique “0 km de profundidad” significa que el foco figura como muy superficial, esto significa que la rotura de la roca se produjo en los primeros estratos de la corteza, justo debajo del suelo que pisamos, y no a kilómetros de profundidad.

Cuando un terremoto es muy superficial, la energía puede llegar con menos atenuación a las zonas próximas, por eso, un temblor de magnitud moderada puede percibirse con mayor intensidad cerca del epicentro.

Segundo seísmo en una semana

Este movimiento de magnitud 2,8 es el segundo en una semana en la misma área.

La madrugada del pasado lunes, la zona ya sufrió un seísmo de magnitud 4,3 que se ha sentido en cuatro provincias.

Noticias relacionadas y más

A estos dos episodios hay que añadir el registrado la semana anterior, el jueves 12 de febrero, cuando a las 10:05 horas un seísmo de magnitud 3,2 con epicentro en Partaloa sacudió levemente a casi una decena de municipios de la comarca del Valle del Almanzora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un frente con lluvias tocará Andalucía: serán dos días y los avisos de Aemet serán por viento y oleaje
  2. La borrasca Pedro sacudirá Andalucía y eleva las alertas a naranja por fuertes vientos de hasta 90 km/h y olas de 4 metros
  3. Matalascañas tendrá una 'zona azul diferente': cuatro áreas y estos precios para soportar hasta 40.000 coches al día
  4. El Cuponazo de la ONCE deja más de ocho millones en siete provincias andaluzas
  5. El Gobierno insiste con Matalascañas: se ofrece a financiar al 100% la obra de emergencia del paseo marítimo
  6. Manu Sánchez firma un pregón para la Historia del Carnaval: reivindicativo y con su 'boda' en Cádiz
  7. El Día de Andalucía no genera de manera automática un descanso extra por caer en sábado: esto dicen los expertos
  8. La alta velocidad entre Madrid y Andalucía regresa tras un mes: el ministro anuncia la reapertura de la línea el martes o el miércoles

Patatas, aceite de oliva, frutos rojos o espárragos, más caros: el temporal dispara la cesta de la compra en Andalucía

Patatas, aceite de oliva, frutos rojos o espárragos, más caros: el temporal dispara la cesta de la compra en Andalucía

Andalucía exporta más de 40.000 millones de euros en 2025: "Es el segundo mejor dato de la historia"

Andalucía exporta más de 40.000 millones de euros en 2025: "Es el segundo mejor dato de la historia"

150 euros por día de desalojo y hasta 60.000 por daños en vivienda: confirmadas las ayudas estatales por las inundaciones en Andalucía

150 euros por día de desalojo y hasta 60.000 por daños en vivienda: confirmadas las ayudas estatales por las inundaciones en Andalucía

Andalucía estrena 152 aulas el próximo curso: así funcionará la nueva ratio de 22 alumnos

Andalucía estrena 152 aulas el próximo curso: así funcionará la nueva ratio de 22 alumnos

Un segundo terremoto en cuatro días sacude a 16 municipios de Almería

Un segundo terremoto en cuatro días sacude a 16 municipios de Almería

El terremoto de Tabernas se produjo a profundidad cero: qué significa y por qué se sintió con tanta fuerza

El terremoto de Tabernas se produjo a profundidad cero: qué significa y por qué se sintió con tanta fuerza

Restablecida la conexión ferroviaria Sevilla-Huelva tras solucionar la falta de tensión en la catenaria

Una joven cordobesa da a luz a un bebé sin espina bífida tras una cirugía fetal pionera en Sevilla: "Él me ha dado la vida a mí"

Una joven cordobesa da a luz a un bebé sin espina bífida tras una cirugía fetal pionera en Sevilla: "Él me ha dado la vida a mí"
Tracking Pixel Contents