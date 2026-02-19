El terremoto de Tabernas se produjo a profundidad cero: qué significa y por qué se sintió con tanta fuerza
El terremoto de Tabernas (Almería) se ha registrado a última hora del miércoles 18 de febrero, según el Instituto Geográfico Nacional
Un terremoto de magnitud 2,8 se ha registrado a última hora de este miércoles en el municipio almeriense de Tabernas, la misma área que en la madrugada del pasado lunes sufrió un seísmo de magnitud 4,3 que llegó a sentirse en cuatro provincias.
El sismo ha alcanzado una intensidad máxima de III, nivel en el que ha sido percibido por la población de Tabernas, así como en El Calar Alto (Gérgal) y en la Urbanización Cabuzana de la localidad almeriense de Vera.
Con intensidad II-III, el temblor se ha notado en los municipios de Bacares, Gérgal, Líjar y Senés, y en enclaves como El Pocico (Lubrín) y Sierra Alhamilla (Pechina).
Además, con una intensidad II, más débil, ha llegado a sentirse en la capital almeriense y barrios periféricos como El Alquián y Retamar, así como en otras poblaciones del entorno como Benahadux, Gádor, Pechina y La Gloria (Huércal de Almería). Esta intensidad menor también se ha dado en Benitorafe (Tahal), el Cartero (Tabernas), Lubrín, Níjar, Olula del Río, Taberno y Velefique.
Qué es profundidad cero
Que el catálogo indique “0 km de profundidad” significa que el foco figura como muy superficial, esto significa que la rotura de la roca se produjo en los primeros estratos de la corteza, justo debajo del suelo que pisamos, y no a kilómetros de profundidad.
Cuando un terremoto es muy superficial, la energía puede llegar con menos atenuación a las zonas próximas, por eso, un temblor de magnitud moderada puede percibirse con mayor intensidad cerca del epicentro.
Segundo seísmo en una semana
Este movimiento de magnitud 2,8 es el segundo en una semana en la misma área.
La madrugada del pasado lunes, la zona ya sufrió un seísmo de magnitud 4,3 que se ha sentido en cuatro provincias.
A estos dos episodios hay que añadir el registrado la semana anterior, el jueves 12 de febrero, cuando a las 10:05 horas un seísmo de magnitud 3,2 con epicentro en Partaloa sacudió levemente a casi una decena de municipios de la comarca del Valle del Almanzora.
- Un frente con lluvias tocará Andalucía: serán dos días y los avisos de Aemet serán por viento y oleaje
- La borrasca Pedro sacudirá Andalucía y eleva las alertas a naranja por fuertes vientos de hasta 90 km/h y olas de 4 metros
- Matalascañas tendrá una 'zona azul diferente': cuatro áreas y estos precios para soportar hasta 40.000 coches al día
- El Cuponazo de la ONCE deja más de ocho millones en siete provincias andaluzas
- El Gobierno insiste con Matalascañas: se ofrece a financiar al 100% la obra de emergencia del paseo marítimo
- Manu Sánchez firma un pregón para la Historia del Carnaval: reivindicativo y con su 'boda' en Cádiz
- El Día de Andalucía no genera de manera automática un descanso extra por caer en sábado: esto dicen los expertos
- La alta velocidad entre Madrid y Andalucía regresa tras un mes: el ministro anuncia la reapertura de la línea el martes o el miércoles