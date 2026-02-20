El tiempo en Andalucía
Aemet lo confirma: un frente con lluvias y tormentas llegará a Andalucía rompiendo el anticiclón
Aunque tenemos varios días con buen tiempo, ya se confirma la inestabilidad en la región un día en concreto
Como ya adelantamos el jueves y confirmado este viernes por Aemet, un frente atlántico entrará en la península el miércoles, 25 de febrero, afectando a la mayoría del territorio nacional, incluida Andalucía, donde llegarán lluvias y tormentas a varias provincias.
Según indica Rubén del Campo, portavoz de Aemet, este frente romperá con los días anticiclónicos y traerá lluvias y tormentas a Andalucía, en un recorrido de oeste a este peninsular, con menos incidencia en la parte oriental del país.
Llegan lluvias y tormentas el miércoles a estas zonas
Teniendo en cuenta la incertidumbre por la distancia en el tiempo, las últimas previsiones de Aemet reflejan en Andalucía cielos nubosos ya en la madrugada del miércoles 25 en la mayor parte de la comunidad autónoma, comenzando entrar por Huelva las primeras lluvias. Ya de 06.00 a 12.00 horas tres cuartas partes de la comunidad estarán cubiertas de lluvias, llegando las tormentas por el oeste pasado el mediodía, afectando a casi la mitad del territorio andaluz. La zona de Almería tendrá poca incidencia por este fenómeno y por las lluvias.
El jueves se estabiliza el tiempo en la región, desaparecerán las precipitaciones y volverán los claros. En definitiva, un frente que afectará solo un día a Andalucía con inestabilidad atmosférica. Aun así, hay que esperar a los próximos días para ver la evolución de este frente.
¿Hará frío o calor?
La entrada del frente atlántico prevista para el miércoles se dejará notar en la región andaluza, aunque sin un desplome térmico generalizado. En el interior sí habrá un recorte claro de las máximas respecto al próximo domingo: en Córdoba se pasará de 5º/21º a 7º/15º; en Jaén, de 8º/20º a 10º/15º; en Granada, de 8º/22º a 8º/18º; y en Sevilla, de 8º/23º a 10º/20º. Es decir, las mínimas subirán ligeramente, pero las temperaturas diurnas bajarán entre tres y seis grados.
En la costa el comportamiento será más irregular. Huelva bajará de 9º/22º a 12º/18º y Cádiz de 11º/19º a 14º/17º, con máximas más contenidas pero noches más suaves. En el Mediterráneo, el cambio será aún menor: Málaga pasará de 12º/19º a 13º/19º, prácticamente sin variación en las máximas, mientras que Almería incluso registrará una subida, de 11º/19º a 13º/22º. En conjunto, el frente suaviza las mínimas y recorta sobre todo las máximas en el interior andaluz.
