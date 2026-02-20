Almonte desmiente al Gobierno sobre Matalascañas: "No hay propuesta formal para el paseo marítimo y hacen falta medidas urgentes"

Continúa el cruce de declaraciones sobre las actuaciones a realizar en el litoral de Matalascañas, destrozado por los temporales. Ahora es el Ayuntamiento de Almonte el que ha respondido al Gobierno sobre el ofrecimiento del Ejecutivo central de asumir el coste de las reparaciones de emergencia del paseo marítimo al 100%, además de un plan en profundidad de modificación de la playa para que los destrozos no vuelvan a ocurrir.

Cruce de reproches por el paseo marítimo

En relación con las manifestaciones realizadas desde la Subdelegación del Gobierno sobre la supuesta falta de respuesta municipal, el Consistorio almonteño aclara que, a día de hoy, no existe ninguna propuesta formal presentada por el Ministerio sobre la actuación en el paseo marítimo. "No se ha remitido ningún documento técnico ni planteamiento oficial que permita hablar de negociación o de una respuesta institucional", apuntan.

Señalan igualmente que el Ayuntamiento no fue convocado a la reunión convocada por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, en Huelva a principios de semana, con propietarios y asociaciones. El equipo de gobierno almonteño subraya que su actuación, "lejos de cualquier enfrentamiento", responde a la necesidad de resolver con determinación una situación que no puede esperar indefinidamente. "Cuando se han solicitado medidas urgentes, las respuestas conocidas han estado orientadas a planteamientos a largo plazo, sin concretar actuaciones inmediatas", han señalado.

Reclaman medidas urgentes frente a soluciones a largo plazo

Desde el equipo de Gobierno almonteño afirman que soluciones como la regeneración de arena, que ha tardado cerca de una década en ejecutarse, "evidencian que los plazos de determinadas actuaciones no siempre responden a la urgencia que requiere Matalascañas", subrayan. "En este momento se necesitan medidas inmediatas, no planteamientos a largo plazo ni declaraciones contradictorias sin propuestas formales sobre la mesa", han apuntado desde el gobierno local.

El Ayuntamiento de Almonte insiste en que la obra está encauzada y que la prioridad es que el paseo marítimo esté listo este verano, con un seguimiento constante para garantizar el cumplimiento de los plazos. Reiterando la disposición a la colaboración institucional y a que otras administraciones se sumen al trabajo que ya se está ejecutando, entendiendo que una demora o indefinición prolongada tendría consecuencias directas para Matalascañas, su actividad turística, sus negocios y sus vecinos. "La base de una solución sólida se está construyendo desde ahora, con medios propios y con responsabilidad", han concluido.

Lo que transmitió la subdelegada del Gobierno en Huelva

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, trasladó a principios de semana a asociaciones vecinales y propietarios de Matalascañas, así como a concejales de Almonte, que el Ejecutivo central mantiene su oferta de financiar al 100% una obra de emergencia en el paseo marítimo, cuya tramitación incluiría la elaboración, por parte de los servicios técnicos del Ministerio y en coordinación con el Ayuntamiento, de un estudio para el rediseño y la reordenación integral de la infraestructura. Rico subrayó además la inversión estatal ya en marcha —cerca de seis millones de euros para la regeneración de la playa, con 700.000 metros cúbicos de arena y el recrecimiento de nueve espigones— y reiteró el compromiso del Gobierno con una solución estructural que refuerce la protección del litoral y aporte estabilidad a los vecinos.