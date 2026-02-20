Directo | Rogelio Reyes, Pedro Manzano y las Colonias del Rocío de Triana reciben las Banderas de Andalucía

La Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla homenajea este viernes a diez personas y entidades con motivo del 28F, Día de Andalucía, por la labor que desarrollan en la provincia; entre las distinciones, el conservador-restaurador Pedro Manzano; el doctor en Filología Rogelio Reyes, la atleta paralímpica Sara Roldán y las Colonias de la Hermandad del Rocío de Triana. Todos ellos recogerán, junto al resto de galardonados, la 'Bandera de Andalucía' en un acto público presidido por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo; el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el delegado del Gobierno andaluz, Ricardo Sánchez.