Directo | Rogelio Reyes, Pedro Manzano y las Colonias del Rocío de Triana reciben las Banderas de Andalucía

La Junta reconoce la solidaridad, el talento y el compromiso con la provincia de diez personas y entidades con motivo del 28F

El Correo

Sevilla

Sevilla

La Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla homenajea este viernes a diez personas y entidades con motivo del 28F, Día de Andalucía, por la labor que desarrollan en la provincia; entre las distinciones, el conservador-restaurador Pedro Manzano; el doctor en Filología Rogelio Reyes, la atleta paralímpica Sara Roldán y las Colonias de la Hermandad del Rocío de Triana. Todos ellos recogerán, junto al resto de galardonados, la 'Bandera de Andalucía' en un acto público presidido por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo; el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el delegado del Gobierno andaluz, Ricardo Sánchez.

Más de 30.000 funcionarios andaluces reducirán su jornada laboral a 35 horas a partir de marzo

¿Vas a comprar un coche de menos de 35.000 euros? Así es el nuevo Plan Renove andaluz

El Gran Poder, Los Servitas o San Roque recibirán hasta 40.000 euros de la Junta de Andalucía para restauraciones

Directo | Rogelio Reyes, Pedro Manzano y las Colonias del Rocío de Triana reciben las Banderas de Andalucía

Restablecida la conexión de tren entre Sevilla y Huelva tras suspenderse dos veces en menos de 24 horas

Fernando Preciados, divulgador granadino: "Este puente de Granada fue construido por los franceses y tiene un gemelo en Francia"

Flecha, Varilla o Walabi: los 50 linces ibéricos que impulsan ya la recuperación de la especie en Doñana y Sierra Morena

El anticiclón reconquista Andalucía durante varios días, pero un frente atlántico asoma en el horizonte

