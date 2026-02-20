Fernando Preciados, divulgador granadino: "Este puente de Granada fue construido por los franceses y tiene un gemelo en Francia"

No hay granadino ni visitante que no conozca el mítico y céntrico Puente Verde, que une las orillas del río Genil y permite la circulación entre ambos extremos. Pero pocos saben cuál es el origen de este nombre y la larga historia que atesora en su interior y que lo une a una famosa infraestructura de Francia.

"Este puente está construido por los franceses y tiene un gemelo en Francia", ha asegurado Fernando Preciados, divulgador granadino de historia, cultura y tradiciones, sobre este Puente que se edificó entre los años 1810 y 1812, durante la invasión napoleónica.

Puente Verde de Granada: el origen del nombre que todos conocen

En este tiempo, el general galo Horacio Sebastiani mandó construir un puente para salvar el ancho del río y evitar los problemas que provocaban sus "avenidas del agua", proyecto para el que contó con la supervisión del ingeniero Rafael Bausá.

Este, a su vez, se inspiró para su construcción en un puente francés, el Saint Maxence, bajo el que discurre el río Oise, construido por Perronet y Demoustier entre 1771 y 1786 siguiendo el etilo de los puentes de piedra de la segunda mitad del siglo XVIII.

El “gemelo” francés: el puente de Saint-Maxence sobre el río Oise

Así, Bausá creó a su 'gemelo' granadino con un arco que ocupa todo el ancho del río y que se une al tablero del puente mediante pechinas.

Pero para su construcción, sus constructores pensaron que la mejor forma de reunir los materiales necesarios era derrumbar la torre del Monasterio de San Jerónimo para que, de ahí, se sacaran los sillares que componen el puente.

"Cuando los franceses llegaron a Granada, arrasaron con todo lo que le dejaron. ¿Y qué hicieron? Pues tiraron la torre del monasterio y, con eso, construyeron el Puente Verde", ha recalcado el divulgador.

Del hierro y la madera al verde: así era el puente original

Durante un tiempo, este puente recibió el nombre de su impulsor, el general galo Horacio Sebastiani. Sin embargo, la imagen que presentaba este puente, que en sus orígenes estaba hecho de madera y hierro, y estaba pintado de verde, llevó a que pasara a denominarse Puente Verde.

Así lo señala el propio Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en el número 181 del 13 de septiembre de 2007: "El puente existente con anterioridad era de madera y estaba pintado de color verde, de donde procede la denominación del actual que ha tenido también las denominaciones de Puente de Sebastiani o de los franceses".

Una obra construida con piedras de San Jerónimo

Además, añade: "Este se construyó de cantería empleando los sillares de piedra caliza de Alfacar resultantes de la destrucción de la torre de la iglesia del monasterio de San Jerónimo, que había sido adaptado para cuartel por los invasores, y de demoliciones del convento de San Francisco, como evidencian sillares con el emblema de la Orden franciscana".

Pero en 1984, las necesidades de tráfico rodado hicieron que este puente tuviera que ser ensanchado con un tablero de hormigón armado, lo que cambió el diseño original del puente y su tradicional color verdoso.

Pero a pesar de estas obras que fueron realizadas por el ingeniero José Antonio Fernández Ordóñez, los granadinos siempre lo han tenido claro: sea cual sea su aspecto, este siempre será el Puente Verde de Granada.