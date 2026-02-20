Reconocimiento al compromiso social en los premios 'Banderas de Andalucía'

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo; el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, han presidido este viernes el acto de entrega de los galardones Bandera de Andalucía en la provincia de Sevilla, con los que se han reconocido los méritos y acciones que tienen como referencia la solidaridad y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia.

Este año, la Junta de Andalucía, a través de su Delegación del Gobierno y sus delegaciones territoriales en la provincia de Sevilla, han distinguido "el esfuerzo y el talento de los galardonados, reconociendo la labor realizada a lo largo de sus trayectorias".

Según ha indicado la Junta en una nota, a su finalización, el himno de Andalucía ha sido interpretado por el Dúo de saxo y violoncello de la Asociación Juventudes Musicales de Sevilla.

En su intervención, Patricia del Pozo, ha hecho mención a todos los premiados, recordando que "todos los territorios tienen su propia biografía y la de Sevilla se escribe gracias a vuestro ejemplo, compromiso y solidaridad".

En este sentido, la consejera ha destacado que la trayectoria de excelencia de las personas y entidades reconocidas "permite construir la Andalucía abierta y solidaria de todos y para todas, la Andalucía que nunca deja a nadie atrás, que aprende de su pasado para afrontar su futuro con experiencia e ilusión".

Del Pozo ha asegurado que "el Gobierno Andaluz también enarbola su propia bandera: la de la unidad, el diálogo, la estabilidad, la moderación y el trabajo continuado". Con ella, "defendemos los intereses de nuestra comunidad y construimos una Andalucía sólida, moderna y eficaz". En esta línea ha valorado que Andalucía "haya superado muchas de las desigualdades históricas, alcanzando nuevas metas para seguir avanzando con seguridad y paso firme".

Por su parte, Sánchez ha resaltado que estos galardones son ejemplo "de la Sevilla que se está transformando, que aúna tradición, experiencia, innovación y solidaridad".

"Lo mejor de nuestra tierra son sus personas, son los valores humanos que nos enaltecen y sacan lo mejor de nosotros mismos. Y hoy, aquí, están representados en estos galardonados", ha afirmado.

El delegado de la Junta ha subrayado que "ese es el espíritu que desde un principio ha adoptado el Gobierno andaluz de Juanma Moreno: contribuir a construir Andalucía desde el compromiso y la responsabilidad, con todas nuestras ganas y nuestra ilusión".

Los premiados

La Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras recae este año en Rogelio Reyes Cano (Lora del Río, Sevilla, 1940), doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático emérito de Literatura Española de la Universidad de Sevilla. Académico de número Preeminente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de la que fue director a lo largo de tres mandatos consecutivos.

La Bandera de Andalucía de las Artes será entregada este año a Pedro Manzano, licenciado en Conservación y Restauración de Obras de Arte por la US y como más de 40 años de trayectoria consolidada. Entre sus últimos trabajos, la restauración de la Virgen de la Esperanza Macarena. Además, ha intervenido en el Cristo de las Tres Caídas y en el Señor del Gran Poder.

En el apartado de cultura y patrimonio, la Bandera de Andalucía irá a manos de la Asociación de Belenistas de Sevilla. Constituida por un grupo de belenistas desde hace casi cuatro décadas, se dedica a promocionar el belenismo en todas sus vertientes como reconocimiento e impulso a una tradición profundamente arraigada en Sevilla.

En cuanto al ámbito del deporte, la Bandera de Andalucía la recibe este año Sara Fernández Roldán. Esta atleta paralímpica, internacional con la Selección, entrena en la escuela municipal de atletismo de Tomares. Acumula diez medallas de oro y ocho de plata en diferentes campeonatos nacionales, dos medallas de bronce en campeonatos europeos y una más en el Campeonato del Mundo en Doha (Catar) en 2015.