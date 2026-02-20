¿Vas a comprar un coche de menos de 35.000 euros? Así es el nuevo Plan Renove andaluz

La Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía va a lanzar su primer Plan Renove con ayudas para autónomos de 3.000 euros para la compra de turismos y furgonetas con bajas emisiones. Los incentivos se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva y supondrán el pago anticipado del 100% del importe de ayuda que se conceda.

Serán objeto de incentivo la adquisición de nuevos turismo y furgonetas que tengan un coste que no supere los 35.000 euros (IVA no incluido) "una vez descontados los posibles descuentos a realizar por el punto de venta". "La tecnología de los vehículos será diferente de la correspondiente a la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible", figura en el cuadro resumen de las bases reguladoras publicado por la Consejería y consultado por Europa Press.

En virtud al proyecto de orden, las ayudas se concederán a los vehículos que se hayan comprado desde el 1 de enero del año correspondiente a la convocatoria y "hasta que se agote la disponibilidad presupuestaria contemplada" de la misma. Este plan se enmarca en la Estrategia Energética de Andalucía 2030. Entre los objetivos de esta estrategia está el de avanzar en la descarbonización del consumo de energía y el de reducir la dependencia de los derivados del petróleo en el transporte.

A esto contribuyen los incentivos que dará la Junta, que "se dirigen al fomento de la renovación de vehículos mediante la adquisición de nuevos turismos y furgonetas con MTMA (la masa máxima del vehículo basada en su construcción y especificada por el fabricante) con límite de 3.500 kilos, con un valor de emisiones iguales o inferiores a 120 gr CO2/km, y la baja definitiva en circulación de un vehículo a achatarrar que tenga pasada la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)".

La orden que impulsa la Consejería para su primer Plan Renove supone objetivos "complementarios" a los recogidos en los incentivos ligados a la movilidad eléctrica en Andalucía acogidos al Real Decreto de 1 de abril de 2025 por el que se establece el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Moves III) para el año 2025, gestionados en Andalucía por la Agencia de la Energía, dirigidos a los vehículos no electrificados de alta eficiencia energética y bajas emisiones de CO2.