Andalucía mantiene 26 carreteras afectadas por el temporal, la mayoría por inundaciones

Aunque parece que los efectos de las borrascas en Andalucía empiezan a aminar, lo cierto es que los pasados temporales de lluvia, hielo y nieve continúa afectando con fuerza a la red secundaria de carreteras, con especial incidencia en Andalucía, donde se concentran 26 de las 53 carreteras afectadas en toda España, según el balance actualizado por la Dirección General de Tráfico (DGT) este sábado, 21 de febrero.

Del total de vías afectadas, 26 permanecen cortadas por inundaciones (nivel negro), y de todas estas, 22 se encuentran en Andalucía, que vuelve a situarse como la comunidad más golpeada por el episodio meteorológico.

Carreteras cortadas por inundaciones en Andalucía

La situación más complicada se registra en Cádiz, donde hay siete tramos cerrados, entre ellos la CA-3109 a su paso por El Portal y la CA-9101 en Olvera.

También se registran cortes en:

Jaén , con cuatro tramos afectados , incluido el de la A-6000 en Mengíbar .

, con , incluido el de la . Córdoba , con tres vías cerradas , como la SE-GI-01 en El Calonge .

, con , como la . Sevilla , con tres cortes .

, con . Málaga , con dos tramos intransitables .

, con . Granada, con una carretera afectada.

Las inundaciones y acumulaciones de agua en la calzada mantienen estas vías en nivel negro, completamente cerradas al tráfico.

Nieve y hielo: carreteras cortadas en Andalucía

A las afecciones por lluvia se suman las derivadas del hielo y la nieve, que mantienen ocho carreteras cerradas en España, entre ellas una en Almería:

AL-5405, entre El Haza de Riego y La Estación, cortada al tráfico (nivel negro).

Además, en la provincia de Almería es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la AL-4404, entre Aulago y Portocarrero (nivel rojo).

Situación en el resto del país

Fuera de Andalucía, permanecen cortadas por nieve y hielo la DSA-191 en Candelario (Salamanca) y la NA-2011 en Pikatua (Navarra), mientras que el uso de cadenas es obligatorio en la NA-137 en Isaba (Navarra).

Asimismo, en Castilla y León hay tres tramos cerrados, en Cantabria continúa cortada la CA-700 en Viérnoles, y en Extremadura cinco vías presentan riesgo extremo (nivel rojo), además del cierre de la CC-146 en Zarza la Mayor.

Recomendaciones de la DGT

La DGT recuerda que se puede consultar el estado actualizado de las carreteras a través del teléfono 011 o en el Mapa de Tráfico oficial, y recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas adversas.