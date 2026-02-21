El Carnaval de Cádiz, en imágenes: la fotógrafa Cristina García Rodero capta la unión de la gente y la magia callejera

Cádiz se ha dejado mirar estos días por una de las grandes firmas de la fotografía documental. La prestigiosa fotógrafa Cristina García Rodero ha regresado al Carnaval de Cádiz para retratar el pulso de la fiesta en la calle en una colección de instantáneas que busca capturar su "acento", tal y como recoge una nota Cruzcampo, entidad impulsora de la iniciativa.

García Rodero, considerada una de las fotógrafas documentales "más influyentes" a nivel internacional por su trabajo sobre fiestas, ritos y tradiciones, suma una trayectoria avalada por reconocimientos como el Premio Nacional de Fotografía (1996), la Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes (2005), la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2014) y el Premio PHotoEspaña (2017). A sus 76 años, sigue en activo con exposiciones y libros que la llevan por distintos países y con la posibilidad de elegir proyectos "allá donde sienta que todavía hay historias significativas por mostrar".

Critina Garcia Rodero por las calles de Cádiz durante el Carnaval / Cruzcampo

En esta ocasión, la propia artista explica que la propuesta le permitía saldar "un propósito pendiente": volver al Carnaval de Cádiz más de 30 años después. "Regresar a este Carnaval… y hacer una parada en Cádiz antes de volver a Sudán y Nigeria", detalla sobre el origen de la colaboración.

No era, en realidad, un estreno. Esta es la tercera visita de García Rodero al Carnaval gaditano tras las de 1983 y 1993. "Algunas cosas han cambiado, empezando por mí, pero la esencia es la misma que viví entonces. Cádiz es sabiduría y sentido del humor", describe. Y pone el foco en lo que, a su juicio, sostiene la fiesta: "Es la inteligencia en las coplas de los grupos que de forma espontánea se entregan a la gente… No importa tanto el disfraz. No importa tanto la belleza". Para ella, lo esencial está en "la unión de la gente", en esa complicidad de "salir a compartir alegría" y en el espíritu de un la calle es mía.

Cristina Garcia Rodero en el Carnaval Cádiz / Cruzcampo

La fotógrafa trabajó el fin de semana pasado de forma discreta para construir la selección final, tras dejar fuera una parte del material. Según la nota, el trabajo se centró en el entorno de los Tinglaos itinerantes, con tablaos y "comandos" para vivir el carnaval "a pie de calle" en esquinas destacadas de la ciudad. Además, la jornada quedó recogida en un making of en el que se ve a la artista viviendo el Carnaval "desde dentro" y compartiendo el ambiente con la gente.

Primer miembro con nacionalidad española en ingresar en la agencia Magnum, García Rodero ha fotografiado carnavales en países como Bulgaria, Grecia, Italia, Colombia, Brasil, México y también en localidades españolas con fuerte tradición carnavalera. Y, más allá de su recorrido internacional -con presencia en galerías y museos desde Estados Unidos hasta Japón-, reivindica el valor cultural de estas celebraciones: recuerda que en pueblos pequeños "el Carnaval estuvo prohibido durante mucho tiempo" porque eran "las fiestas de la libertad.", y sostiene que, pese a haber sido despreciadas como símbolo de "retraso", muchas tradiciones "han renacido" como parte de "nuestras raíces" y de la historia.