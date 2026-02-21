De Triana y Nervión a La Viña y el Pópulo: las chirigotas callejeras de Sevilla se hacen hueco en las calles de Cádiz

Hay chirigotas que nacen en un garaje, se ensayan durante meses y mueren el Domingo de Piñata con solo siete días de vida. Que no tienen el eco mediático del Falla, ni lo buscan. Tampoco siguen reglas de ningún concurso ni un número de componentes establecido. Son callejeras -o ilegales-, porque en las calles de Cádiz es donde encuentran su sentido, escenario y altavoz. Una forma de hacer carnaval muy arraigada en la capital gaditana que, en los últimos años, cuenta con cada vez más adeptos en otra ciudad con bastante afición: Sevilla.

"Empezamos sobre 2012 porque a todas nos gustaba mucho el carnaval, y era un espacio en el que podíamos divertirnos y sacar la cabeza de la rutina", explica Anabel Martínez, al frente del grupo conocido como Chirimix. "Nunca nos hemos planteado ir al COAC, porque te lleva a un nivel de compromiso más extremo, más presión en los ensayos… Y esto lo hacemos por gusto, para decir cosas que nos molestan o nos parecen importantes".

"Como mujeres, nos sentimos más cómodas en la calle; los concursos suelen estar más copados por hombres", argumenta Martínez, que ha escrito este año junto a María Luzón Aquí te pillo, aquí te mato. "Además la calle da esa libertad para expresarnos y divertirnos, que al final es lo que queremos", subraya la directora de la Chirimix, que tiene su local de ensayo en el Picú, un bar cercano a Luis Montoto. Y de Nervión al barrio de La Viña cada semana de carnaval. Como tantas otras ilegales sevillanas.

Sevilla es cada vez más callejera

"Para ser sincero, yo saco la callejera para Cádiz", afirma Rafa Flores, autor de la chirigota que lleva su nombre. "Nuestro plan siempre es echar toda la semana allí cantando, hasta que nos echen. De hecho, el que entra nuevo en el grupo sabe que tiene que pedirse las vacaciones en estas fechas", cuenta Flores, que este 2026 saca Aquí abajo se está del carajo. "Somos de la calle al 100%, no de ir un día. Si no, nos quedamos en casa".

Y como ellos, cada vez más aficionados sevillanos: "No sé por qué ni dónde está el germen, pero desde la pandemia el número de agrupaciones y el interés que se le pone al carnaval callejero en Sevilla es algo que no me esperaba", reconoce este chirigotero. "Al final, este estilo se está poniendo más de moda, y la gente ve que no todo lo bueno está en el Concurso del Falla", apunta el autor de un conjunto que ensaya en el Polígono de San Pablo.

"La diferencia es abismal respecto a cuando empecé a salir: antes no encontraba a nadie para que cantara, y hoy día me sorprende la cantidad de chavalas que se ofrecen para entrar en la agrupación", apunta por su parte Anabel Martínez. A eso ayuda, según su impresión, "que cada vez se organicen más encuentros" en la capital andaluza entre agrupaciones ilegales, como la Trianá Carnalesca, que acoge la barriada del Tardón el próximo 28 de febrero. "Esto ha fomentado un hermanamiento entre todas, y que poco a poco el carnaval callejero de Sevilla se esté consolidando".

"En la calle hay una calidad tremenda"

Otro de los factores es que "cada vez más personas comprueban que se puede hacer carnaval más allá de un teatro", según Rafa Flores. "Y sobre todo que hay genialidades entre las callejeras", señala. "Muchos tienen un concepto equivocado, y creen que si no vas al Concurso le dedicas menos tiempo a las letras, cantas peor o vas a emborracharte. En absoluto: en la calle hay una calidad tremenda".

Una de las agrupaciones sevillanas que de hecho ha dado ese paso del teatro a la calle es la de los Daddy Cadi, segundo premio en el COAC 2019. "Empezamos a sacar ilegales por quitarnos la presión y el tiempo que conlleva el Falla", detalla Sergio Caro, más conocido como El niño del ukelele. "Queríamos seguir haciendo carnaval y disfrutando con los amigos, y era una manera bastante buena de hacerlo".

Aunque menos presión no significa menos sacrificio: "El esfuerzo, la originalidad y la calidad de una callejera no es menor que una del Falla", subraya Caro, componente y coautor de un grupo que este febrero saca Inmobiliaria: El Musical, que ensaya entre Triana y Bormujos. "Además, el carnaval callejero te permite cantar en una esquina y que la gente se ría un montón, y volver a cantar lo mismo una hora después y que guste de nuevo".

"Desde que empecé en este mundo, la verdad que ha subido bastante la afición y la cantidad de grupos en Sevilla", destaca este chirigotero de Salteras. Y como él, otros tantos aficionados de Sevilla que durante una semana al año lo dejan todo para cantar sus repertorios en una esquina cualquiera de Cádiz. "Disfrutas de tu pasión, haces reír a la gente, te diviertes y pasas tiempo con tus amigos. Y eso, en definitiva, es carnaval".