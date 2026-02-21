Continúa la polémica en Matalascañas: el PSOE exige al alcalde de Almonte que autorice la intervención urgente del Ministerio en el paseo marítimo

La polémica sigue viva en Matalascañas. Si este viernes era el Ayuntamiento de Almonte quien desmentía al Gobierno de España, asegurando que no había recibido documento oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la reparación del paseo marítimo, gravemente afectado tras los últimos temporales, y le reclamaba medidas urgentes para garantizar su reparación de cara al verano, ahora es el Grupo Municipal Socialista quien anuncia que llevará otra vez a pleno exigir al alcalde que autorice "de manera inmediata" la intervención urgente del Miteco en esta infraestructura.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, han precisado que el deterioro del Paseo Marítimo era "una situación que se veía venir, especialmente desde la primera semana de diciembre". De hecho, a mediados de ese mes, desde la bancada socialista se le pidió al equipo de Gobierno que acometiera actuaciones para proteger el Paseo Marítimo, tal y como se venía reclamando desde octubre de 2024.

Desde el momento en que ocurren los primeros daños, el Grupo Municipal Socialista inició gestiones "a contrarreloj, para que desde el Ministerio de Transición Ecológica se entendiera la magnitud de los daños y la necesidad de una intervención integral por parte del Gobierno de España para rehacer la estructura conforme a un proyecto serio, que mire a futuro y de forma urgente".

En este contexto, el Miteco trasladó formalmente su disposición a actuar en una reunión mantenida el pasado 14 de enero con el alcalde de Almonte, ofreciendo ejecutar las obras en el Paseo Marítimo, pero que tenía que contar con la autorización y el visto bueno del Consistorio.

Posteriormente, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, remitió una carta reiterando ese ofrecimiento y tendiendo la mano haciendo saber que seguía esperando la autorización para poder actuar con obra de emergencia de forma inmediata.

Según han subrayado los socialistas almonteños, tanto el propio Hugo Morán como la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, "aseguraron públicamente que esto no implica retranqueo ni expropiación alguna, y se procedería a trabajar inmediatamente para determinar el proyecto a ejecutar. Una actuación que empezaría, tal y como se ha comprometido el Gobierno de España, antes del verano".

Rechazo al proyecto del Miteco

Pese a ello, el equipo de Gobierno no ha aceptado este ofrecimiento ni dado la autorización requerida, "empecinado Paco Bella en realizar la obra desde el propio Ayuntamiento", han denunciado desde el PSOE local, al tiempo que han apostillado que "ya ha empezado con las mismas sin importarle comprometer a sus vecinos y vecinas durante diez años y, sobre todo, asfixiando las arcas del Ayuntamiento".

"Estamos hablando de un gasto de unos doce millones de euros. Entendemos que no hay ninguna necesidad de seguir cargando con deuda a las arcas municipales cuando el Ministerio de Transición Ecológica está ofreciendo realizar, por obra de emergencia, la reconstrucción de todo el paseo a coste cero para Almonte".

Es más, los socialistas han concretado que ha habido intervenciones estatales en tramos del Paseo que sufrieron daños en años anteriores, y que han resistido el envite de las olas, permaneciendo intacto. "¿Por qué no permitir que el Ministerio vuelva a actuar y se ocupe de buscar la mejor solución para el Paseo Marítimo de Matalascañas?", han indicado.

Asimismo, el PSOE de Almonte ha lamentado que "se haya perdido más de un mes sin autorizar la intervención estatal, tiempo en el que los técnicos del Ministerio ya podrían tener el proyecto adecuado. Cada minuto cuenta, es cierto, pero también lo es que necesitamos soluciones a largo plazo y éstas deberían venir de la mano del Gobierno de España, sin endeudar más la maltrecha economía del Ayuntamiento".

Por todo ello, en la moción que el Grupo Municipal Socialista ha elevado por vía de urgencia propone manifestar la conformidad del Consistorio con la ejecución urgente de las obras por parte del Miteco y facultar a la Alcaldía para que, de forma inmediata, dicte las resoluciones municipales de autorización necesarias y suscribir el correspondiente instrumento de colaboración.

Con esta iniciativa, el PSOE ha afirmado "buscar una solución eficaz, urgente y sin coste para los vecinos de Almonte, para la recuperación del Paseo Marítimo de Matalascañas con todas las garantías técnicas y económicas".