Así es la jornada de Puertas Abiertas en el Parlamento de Andalucía: todas las actividades con entrada gratuita

La jornada de puertas abiertas del Parlamento de Andalucía se celebra este sábado, 21 de febrero, en Sevilla, con entrada libre de 10,00 a 19,00 horas como antesala del Día de Andalucía.

El Parlamento de Andalucía organiza su tradicional jornada de puertas abiertas este sábado, 21 de febrero, en horario ininterrumpido de 10,00 a 19,00 horas.

La iniciativa, que sirve de antesala al 28 de febrero, permite la entrada libre a quienes quieran conocer la sede del poder legislativo andaluz en Sevilla.

El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, da la bienvenida al primer grupo de visitantes que accede al recorrido por el edificio.

Recorrido por las Cinco Llagas

La visita transcurre por el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, edificio renacentista al que se atribuye un importante valor patrimonial y cultural.

El acceso se realiza por la puerta de la fachada principal, donde se entrega una guía rápida con el itinerario preparado por el Servicio de Protocolo de la Cámara.

En los jardines exteriores hay animación musical y el recorrido comienza junto a la portada levantada por el arquitecto Miguel de Zumárraga en 1617.

Una soprano acompañada de piano recibe a los asistentes en el vestíbulo.

Después, el itinerario continúa por el Patio del Recibimiento y la Capilla Mayor, donde se encuentran los bustos de Blas Infante y de Manuel Clavero Arévalo.

Teatro, historia y Parlamento

En el Patio del Cardenal se representa una escena teatral con los personajes de Per Afán Enríquez de Ribera y Hernán Ruiz ‘El Joven’.

Los guías también abordan la figura de Plácido Fernández Viagas y el referéndum del 28 de febrero de 1980.

En las antiguas salas de enfermería se desarrolla otra teatralización con personajes vinculados al hospital.

El recorrido incluye el acceso al Salón de Plenos, donde se explica el trabajo de los diputados y las funciones de la Cámara legislativa.

La jornada concluye en la Biblioteca y en el Patio del Cobalto, tras un itinerario que combina patrimonio, historia y actividad institucional.

Noticias relacionadas

El pasado año acudieron más de 3.200 personas a esta jornada, mientras que durante 2025 más de 18.000 visitantes pasaron por el antiguo Hospital de las Cinco Llagas.