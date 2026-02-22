Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crónica Getafe-SevillaNotas Sevilla FCPregonero Semana SantaHijos Predilectos AndalucíaLluvias SevillaBomberos República ArgentinaPatrimonio Mundial SevillaHuelga médicosHammam SevillaSillas palcos gratis
Aviso urgente de Sanidad por unas gominolas de Hello Kitty distribuidas en Andalucía

La Aesan insiste en que las personas que tengan en su domicilio este producto que se abstengan de consumirlo

Envase de las gominolas afectadas por la alerta alimentaria

Envase de las gominolas afectadas por la alerta alimentaria / Aesan

A. R. C.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta alimentaria por riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón y ha ordenado su retirada del mercado. Además, recomienda a las personas que hayan adquirido este producto que no lo consuman.

El producto afectado es la Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak, de la marca Sanrio, que se comercializa en bolsas de plástico con sobres individuales en su interior. La alerta se ha activado tras una notificación remitida por las autoridades sanitarias de Países Bajos, según ha informado la agencia en un comunicado.

Alerta Alimentaria

Nombre: Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak

Marca: Sanrio

Formato: bolsa de plástico con sobres individuales en su interior

Peso neto: 150 gramos

Fecha de consumo preferente: 11-06-2026

Condiciones de conservación: temperatura ambiente

Comunidades autónomas donde se ha distribuido

Las gominolas han sido distribuidas inicialmente en Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana. No obstante, la Aesan no descarta que el producto haya podido ser redistribuido a otras comunidades autónomas.

Una de las presentaciones del producto

Una de las presentaciones del producto / Aesan

La información ha sido trasladada a las autoridades competentes a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de verificar la retirada efectiva del producto de los canales de comercialización.

Recomendación a los consumidores

Como medida de precaución, la Aesan insiste en que las personas que tengan en su domicilio estas gominolas de Hello Kitty incluidas en la alerta se abstengan de consumirlas, debido al riesgo de asfixia asociado a este dulce.

