Alerta
Aviso urgente de Sanidad por unas gominolas de Hello Kitty distribuidas en Andalucía
La Aesan insiste en que las personas que tengan en su domicilio este producto que se abstengan de consumirlo
A. R. C.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta alimentaria por riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón y ha ordenado su retirada del mercado. Además, recomienda a las personas que hayan adquirido este producto que no lo consuman.
El producto afectado es la Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak, de la marca Sanrio, que se comercializa en bolsas de plástico con sobres individuales en su interior. La alerta se ha activado tras una notificación remitida por las autoridades sanitarias de Países Bajos, según ha informado la agencia en un comunicado.
Alerta Alimentaria
Nombre: Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak
Marca: Sanrio
Formato: bolsa de plástico con sobres individuales en su interior
Peso neto: 150 gramos
Fecha de consumo preferente: 11-06-2026
Condiciones de conservación: temperatura ambiente
Comunidades autónomas donde se ha distribuido
Las gominolas han sido distribuidas inicialmente en Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana. No obstante, la Aesan no descarta que el producto haya podido ser redistribuido a otras comunidades autónomas.
La información ha sido trasladada a las autoridades competentes a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de verificar la retirada efectiva del producto de los canales de comercialización.
Recomendación a los consumidores
Como medida de precaución, la Aesan insiste en que las personas que tengan en su domicilio estas gominolas de Hello Kitty incluidas en la alerta se abstengan de consumirlas, debido al riesgo de asfixia asociado a este dulce.
