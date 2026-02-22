Meses de obras, carreteras reventadas y 30 desalojados con el sol fuera: la cicatriz que dejan las borrascas en Ubrique

Esta semana el cielo sobre la Sierra de Grazalema se viste con un azul pero está lejos de ser un alivio. Los mapas del tiempo han borrado cualquier rastro de inestabilidad, confirmando una tregua meteorológica absoluta. Sin embargo, en Ubrique, la calma del aire sigue chocando frontalmente con la furia contenida del subsuelo. Tras el paso devastador de Leonardo, Marta y la violencia final de Oriana, en el pueblo hay una sensación palpable de miedo. Mientras el sol calienta las fachadas, el agua sigue empapando las entrañas del karst, manteniendo el terreno en un estado de saturación.

"Pensaría que esto no iba a pasar nunca, pero bueno, mira, ha pasado", reflexiona Francisco Javier Gallardo Gallego, un bombero jubilado de la localidad que ha visto muchas tormentas, pero ninguna como esta secuencia infinita. Mientras el Ayuntamiento mantiene el Nivel 1 de Emergencia y gestiona la reciente declaración de Zona Catastrófica, los vecinos intentan comprender por qué, con el sol fuera, de sus casas siguen brotando agua. En Grazalema, a escasos kilómetros de coche pero por unas carrreteras hoy destrozadas, la mayoría de vecinos tratan de volver a la normalidad tras el desalojo completo del pueblo durante doce días.

El acuífero de Ubrique sigue rechanzando agua

La situación técnica en Ubrique es crítica: el acuífero kárstico está tan lleno que ha rechazado el agua, provocando un colapso en el nacimiento Ubrique Alto. La canalización subterránea, incapaz de asumir tal caudal, reventó, convirtiendo calles como San Martín o Torre en ríos improvisados. Para los técnicos, es una cuestión de presión hidrostática y saturación de poros. Para Gallardo, con la sabiduría que da el terreno y las historias de los vecinos, la explicación tiene un matiz casi orgánico. "Es el problema que viene cuando del nacimiento empieza a salir el agua otra vez después de semanas de lluvia", explica este bombero retirado.

Para mitigar esto, se ha realizado una obra de ingeniería de urgencia: un bypass en la calle Agua. "La instalación que está puesta provisionalmente para dirigir el agua por las calles y hacia la alcantarilla sigue bien", confirma el bombero, quien observa que "el agua está disminuyendo y está metiendo todo por la canalización". Según el Ayuntamiento, esta maniobra ha aliviado la situación para el 90% de la población afectada por la escorrentía superficial, aunque el subsuelo sigue dictando sus normas.

Una tierra que no deja de temblar y carreteras cortadas

Si el agua ha sido el verdugo visible, el miedo invisible ha venido de las entrañas de la tierra. Desde principios de febrero, la zona ha registrado más de un centenar de microsismos, con dos picos: un sismo de 3,6 el 8 de febrero y otro de 3,7 la madrugada del domingo 15 al lunes 16 de febrero.

"¿Cuáles son los mayores riesgos? Pues como es la sierra, que caiga una piedra grande; la piedra más grande que cayó hace una semana cayó sobre un coche y una vivienda", relata Francisco sobre los desprendimientos. La correlación entre la lluvia extrema y los temblores -confirmada por el CSIC como sismicidad inducida por la presión de poros- mantiene a la población en vilo. Los "bramidos" subterráneos reportados por los vecinos han creado una atmósfera de fragilidad psicológica que es difícil de gestionar.

Sin fecha para el retorno a casa de una treintena de vecinos

A fecha de hoy, la cifra de desalojados se ha estabilizado en 32 personas, principalmente vecinos de la zona del Lavadero y usuarios de la Residencia El Curtido. Pero el desalojo no se debe solo el agua; también a la estructura. "En la calle Lavadero hay viviendas que ya son muy antiguas... se construyeron en lo alto de la salida del lavadero", explica el bombero jubilado, señalando un problema de planificación histórica. "Cuando el nivel sube más de la cuenta, se llena de agua la vivienda y se atasca todo; con la que ha caído estos días no era lo normal". Aunque algunos vecinos de otras zonas ya han vuelto porque "se ha secado rápido" gracias a la limpieza de lodo, para estos 32 afectados, el retorno es incierto. Las inspecciones técnicas continúan y el riesgo de derrumbe en cimientos saturados mantiene el veto de entrada.

La borrasca Oriana ha dejado a Ubrique semiaislada. El informe de daños en infraestructuras es desolador. Las carreteras CA-8104 y CA-8105 presentan "socavones de grandes dimensiones", cortando el acceso vital al Embalse de los Hurones. Pero el dolor de los vecinos es también por la pérdida patrimonial: la histórica Calzada Romana, vía milenaria, ha sido destrozada por la fuerza del agua, que arrancó los cantos de piedra y provocó el colapso de su base.

Francisco, recordando el fin de semana, admite el agotamiento de sus antiguos compañeros. "Hemos estado en días agobiantes, estresados porque eran miles de llamadas... todo el mundo tiene sus problemas", confiesa. Sin embargo, destaca la solidaridad: "Menos mal que la coordinación entre cuerpos y seguridad... y agradecer también que viniera mucha gente de fuera, voluntarios de Cruz Roja". Gracias a ese esfuerzo humano y a las bombas de achique -eléctricas, de gasolina y de los camiones- se evitó una "mayor destrucción en vivienda".

El futuro: levantar las calles

Ahora que la AEMET desactiva las alertas, Ubrique mira al futuro con la certeza de que los parches ya no sirven. El modelo de canalización actual ha quedado obsoleto ante la nueva realidad climática.

"Van a tener que hacer un estudio y canalizar los tubos de arriba hacia abajo, conectar directamente a los ríos", sentencia el bombero jubilado con visión pragmática. Advierte que no será fácil: "Tendrán que hacer un trabajo duro para levantar las calles y meter tubos grandes". Es una obra faraónica necesaria para que el bypass deje de ser una tirita en una hemorragia.