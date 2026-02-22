El Supremo ordena que el TSJ de Madrid analice si se deben exhumar los cuerpos de almirantes franquistas "responsables" de la 'Desbandá' de Málaga

El Tribunal Supremo ha declarado que el órgano judicial competente para analizar el recurso contencioso-administrativo que interpuso la Asociación por la Memoria Militar Democrática para que se exhumen los cuerpos de dos almirantes franquistas del Panteón de Marinos Ilustres de la Escuela de Suboficiales de la Armada de San Fernando (Cádiz) es la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Así lo pone de manifiesto un auto de 4 de febrero, al que ha tenido acceso este periódico, en el que el Alto Tribunal zanja una disputa que ha durado más de un año entre el TSJ madrileño y la Audiencia Nacional.

La Asociación por la Memoria Militar Democrática interpuso el 30 de septiembre 2024 una demanda en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Defensa de Margarita Robles en la que reclamaba la retirada de los restos mortuorios de Salvador y Francisco Moreno Fernández y de Juan Cervera Valderrama, pero también de sus lápidas, sepulcros y las menciones grabadas en ellos. Pero poco después de esta reclamación la familia del primero, Salvador Moreno Fernández, trasladó a un panteón privado. Sin embargo, su lápida e inscripciones no habrían sido resignificadas.

Imagen del Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando (Cádiz) de la Escuela de Suboficiales de la Armada / Asociación por la Memoria Militar Democrática

Esta asociación basa su petición en que la Ley de Memoria Democrática establece que los restos mortales de "dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura". Y este colectivo considera que estos altos oficiales desempeñaron "un papel fundamental" en el alzamiento militar, y un año después en la denominada 'Desbandá', un episodio de la Guerra Civil en la que los proyectiles de los navíos de guerra del bando nacional y las tropas italianas provocaron la muerte de un número considerable de civiles (entre entre 3000 y 5000 civiles) que huían de la ciudad de Málaga, que estaba siendo asediada, recuerda el expresidente de este colectivo de militares demócratas Manuel Pardo, capitán de navío retirado.

"Protagonistas de primera fila"

En este sentido, Pardo recuerda que los almirantes fueron "protagonistas de primera fila" en el golpe de Estado contra la República, pero también en febrero de 1937 en el bombardeo de Málaga, cuya población se sintió aterrorizada y huyó con destino a Almería ante el temor de los crímenes de las tropas nacionales, pero también por la campaña de terror radiofónico que Gonzalo Queipo de Llano protagonizó desde Radio Sevilla, pues anunció violaciones masivas contra las mujeres republicanas. Fueron, "por sus puestos de responsabilidad, en un caso comandante de uno de los cruceros que atacó a la población y en el otro del bloqueo del Estrecho, porque son los responsables del cañoneo".

El hasta hace unos días presidente de la asociación Manuel Pardo recuerda que, en concreto Juan Cervera Valderrama fue designado jefe de Estado Mayor de la Armada por el dictador Francisco Franco en el Gobierno de Burgos. Y por eso se le considera el "máximo responsable" de la actuación de los barcos que cañonearon en 1937 a la población civil, que fue perseguida a lo largo de 200 kilómetros por los barcos nacionales, pero también por las unidades motorizadas italianas.

Bombardeo de Gijón

En el caso de los hermanos Moreno Fernández, la asociación destaca que Salvador, en el momento del golpe de Estado estaba "pendiente de destino", se hizo por la fuerza con el mando del crucero Almirante Cervera, que se encontraba en El Ferrol (A Coruña). Y ya al mando de este buque, unos días después, el 29 de julio de 1936, bombardeó la ciudad de Gijón. Después, ya en febrero de 1937, el crucero se desplazó al Mediterráneo, y cañoneó a la población civil.

Francisco Moreno Fernández, hermano del anterior, era comandante de quilla de los cruceros Canarias y Baleares, que estaban en construcción en El Ferrol. El 30 de julio de 1936 fue nombrado jefe de la Flota Nacional, cargo que desempeñó hasta el final de la guerra. Por su papel en el Estrecho de Gibraltar y en la costa andaluza en general el dictador Franco le nombró Marqués de Alborán.

Y por los puestos de responsabilidad que tuvieron en la 'Desbandá' los almirantes, la Asociación por la Memoria Militar Democrática reclama la retirada de los cuerpos mortuorios que permanecen en el Panteón de Marinos Ilustres de la Armada de San Fernando (Cádiz) y la resignificación de las lápidas.

Ante Margarita Robles

En concreto, este colectivo de militares presentó un escrito ante el Ministerio de Defensa en el que exponía que en el Panteón se encontraban "con honores las sepulturas de diversos almirantes" franquistas, lo que suponía, según su criterio, "la tenencia y exhibición de símbolos y/o elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática y a la democracia. Y por eso, reclamaba al Ministerio encabezado por Margarita Robles que restableciera la "legalidad".

Ante la falta de respuesta, la asociación presentó un recurso ante la Audiencia Nacional que cedió su el caso al TSJ madrileño, que tampoco consideró que era competente. Finalmente, ha sido el Supremo el que ha devuelto la causa al tribunal madrileño: "Nuestra valoración, con toda la precaución y el respeto posible, es que da la sensación de que desde el ámbito judicial no se quiere entrar en el caso. Se pasan la patata caliente de unos a otros, como sucede en tantos ámbitos", lamenta Pardo, que recuerda que cada uno de los almirantes "tiene su monumento funerario, y lo que queremos es que los eliminen o resignifiquen, pues se les presenta como fieles servidores de la patria".

Al ser interpelado si como dicen algunos críticos de que en realidad la retirada de los cuerpos podría ser una actuación revanchista de la Guerra Civil, este capitán de navío retirado lo rechaza de forma categórica: "Ese un discurso muy sesgado, lo que queremos es que nuestro país mire de frente a nuestra Historia. Fue una rebelión militar que acabó con un proceso genuinamente democrático que a su vez había acabado con una monarquía corrupta. La II República protagonizó muchos avances sociales en el país, y todo ello fue fulminado por una rebelión militar apoyada por los regímenes fascistas de Hitler y Mussolini".