Adelante Andalucía se desmarca de la unidad de izquierdas de Rufián: "Estamos al 100% en las elecciones autonómicas"

En Adelante Andalucía hacen poco caso a las luchas de la izquierda en el tablero nacional. La formación, que en esta legislatura no tiene representación ni en el Congreso ni en el Senado, se desvincula de cualquier propuesta para llamar a la unidad en la izquierda. Así, tiene clara sus prioridades para el futuro más próximo: las elecciones andaluzas y que el presidente Juanma Moreno no repita al frente de la presidencia de la Junta

Fuentes de la formación andalucista admiten que, al menos hasta el momento, no han recibido llamadas de ningún líder nacional de la izquierda para sumarse a una coalición con la que concurrir a las próximas elecciones generales. Aun así, insisten una y otra vez que el partido está centrado "al 100%" en la campaña de las autonómicas. Así, subrayan que, cuando las generales se acerquen, celebrarán un debate.

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tendido la mano a distintas formaciones de la izquierda, incluidas las nacionalistas, para concurrir con una lista unitaria para ganar las elecciones a la derecha "provincia por provincia". Con esta teoría, el independentista catalán apuntó, en un acto con la participación de distintos representantes del ala progresista, que no tiene sentido que existan "14 izquierdas".

Una opción alternativa

Desde la formación optan por aplazar la decisión al futuro. "No nos va a marcar el ritmo nadie de fuera", puntualizan ante las preguntas sobre la propuesta que hace solo unos días realizó Rufián. Esta postura no es nueva y la repiten desde que el independentista hizo pública su decisión. Sin embargo, en el partido de los andalucistas apuntan que su voluntad es "seguir siendo una fuerza autónoma".

"Nos vamos a presentar a las generales, pero ya veremos cómo lo hacemos", explican desde la organización. De hecho, subrayan que Adelante seguirá siendo "una fuerza soberanista" y puntualizan que "no" son partidarios "de entrar en gobiernos con el PSOE". Así, desgranan que "hay un tercer espacio", aunque sí que ha subrayado que su "adversario" son las derechas: "No nos vamos a equivocar".

En el partido apuntan a su espíritu andalucista, además de de izquierdas. Por ello, recuerdan que "si toda la izquierda está pendiente de mi que se va e en unos salones de Madrid quien le hace frente a Moreno". Los andalucistas tienen claro que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y sus políticas representan la derecha y es ahí donde tienen puesto el foco. "No es evitar los temas estatales, es evitar aparecer siempre ligado a la pelea".

Los andalucistas se inspiran en Mamdani

El partido, liderado por José Ignacio García, ha presentado este lunes ante la prensa la estrategia de precampaña de la formación. Así, han señalado que su objetivo es convertirse en "una alternativa que habla de la vida diaria". Para conseguirlo su estrategia de precampaña se ha inspirado en los métodos utilizados por la izquierda alemana, Die Linke, o el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Desde noviembre, la formación desarrolla un proyecto de acercamiento a la ciudadanía "puerta a puerta". Con salidas de voluntarios formados, los andalucistas han conseguido llegar a 2.000 puertas solo con el proyecto piloto que han desarrollado en Cádiz y Sevilla. Ahora, la intención de los andalucistas en llegar a todos aquellos barrios obreros de municipios en los que tienen representación para tener una imagen general.

Tras casi un año de preparación, los andalucistas confiesan que están preparados para las elecciones y apuntan que, la única manera de movilizar al voto de la izquierda que no está motivado es con "valentía y alegría". De hecho, la presentación oficial de la precampaña se hará el próximo viernes 27 de febrero, un día antes del Día de Andalucía, con un festival de música gratuito en Jerez, para atraer a nuevos votantes.