Almonte lanza un vídeo con IA de casas derrumbándose en Matalascañas si "no se hubiera actuado de urgencia"

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) asegura que, tras la reunión referente a la situación de Matalascañas mantenida el 14 de enero en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, recibió por escrito que la declaración como 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' "no compete a este Ministerio". A partir de esa respuesta y "ante la necesidad de actuar con rapidez después de los temporales", el Consistorio decidió impulsar con medios propios las obras de recuperación del paseo marítimo de la playa onubense.

En paralelo a esto, el consistorio almonteño, gobernado por Francisco Bella, ha publicado en las redes sociales un impactante vídeo editado con IA sobre lo que hubiera pasado en la playa de Matalascañas si Almonte no hubiera actuado de urgencia. En él aparecen todas las casas y edificios del litoral impactados por las olas, colapsando y cayendo al mar.

Intervención de Costas y terrenos municipales

En el mismo documento, el Ayuntamiento afirma que se advertía de que cualquier intervención por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar requeriría actuar "sobre terrenos de titularidad municipal", lo que implicaría una cesión o autorización expresa por parte del propio Ayuntamiento. Desde el Gobierno local remarcan que "la voluntad es recibir apoyo y colaboración institucional, pero manteniendo la gestión y la responsabilidad sobre un espacio que es municipal". En ese sentido, el Consistorio solicita ayuda para afrontar el problema, "no que se sustituya su capacidad de decisión sobre el paseo marítimo", según trasladan.

El Ayuntamiento de Almonte señala que la opción planteada por el Ministerio conlleva la elaboración de estudios previos, la redacción de un anteproyecto, la definición técnica, la aprobación y la tramitación administrativa, trámites que, subraya, exigen tiempo. A juicio del Consistorio, estos procedimientos "no responden a una situación de urgencia inmediata, ya que Matalascañas no puede permitirse llegar al verano sin una solución ejecutada, ni afrontar la posibilidad de nuevos temporales sin haber actuado previamente", destacan.

Obras con medios propios y puertas abiertas a la colaboración

Por todo ello, el Ayuntamiento sostiene que decidió actuar con celeridad desde el primer momento para reconstruir lo dañado y garantizar que el paseo marítimo esté en condiciones adecuadas antes de la próxima temporada estival. El Gobierno local insiste en que "mantiene abiertas las puertas a la colaboración institucional y al trabajo conjunto", y recalca que la prioridad es "ofrecer una solución real y ejecutada en plazo". "Matalascañas necesita hechos y actuaciones concretas, no demoras que puedan comprometer su actividad turística, la seguridad de sus vecinos y la estabilidad de sus negocios".

Presión del PSOE al alcalde para dar luz verde a Costas

El pasado sábado, el Grupo Municipal Socialista de Almonte avivó la polémica al anunciar que llevará de nuevo al pleno una iniciativa para exigir al alcalde que autorice "de manera inmediata" la intervención urgente del Ministerio para la Transición Ecológica en el paseo marítimo de Matalascañas, al considerar que el deterioro "era una situación que se veía venir" y que el Miteco ya había trasladado formalmente su disposición a actuar, primero en la reunión del 14 de enero y después mediante una carta de Hugo Morán reiterando el ofrecimiento y esperando el visto bueno municipal; el PSOE denuncia que el Gobierno local rechaza esa vía para acometer la obra con medios propios, alerta de un coste de unos 12 millones de euros, y sostiene que la reconstrucción estatal sería a coste cero para Almonte y permitiría avanzar antes del verano, sin más endeudamiento.