Reconocimiento cultural para Ana Mena con la Medalla de Andalucía
La Junta de Andalucía reconocerá la influencia de Ana Mena en el pop y la leyenda de Antonio Morante en la tauromaquia, ambos galardonados con la Medalla de Andalucía
La cantante y actriz Ana Mena recibirá el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, las medalla a la Cultura que otorga el Gobierno andaluz y que comparte con Antonio Morante, el diestro sevillano que se une también al galardón al Patrimonio.
La cantante y actriz "se ha convertido en una de las artistas más influyentes del pop, tras una exitosa carrera que comenzó cuando tan solo era una niña", ha subrayado el presidente de la Junta, quien ha dado la enhorabuena a ambos artistas andaluces.
El torero de la Puebla del Río recibirá el próximo 28F la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio, según ha anunciado en su cuenta de X el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha destacado del diestro que es una leyenda y una figura "que ha trascendido la historia de la tauromaquia e impulsor de nuestras tradiciones".
