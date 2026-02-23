La Justicia reacciona ante la presencia de narcolanchas en los puertos andaluces: la Fiscalía abre expediente

Cádiz, Málaga, Almería. En distintos puntos de estas provincias andaluzas se han podido ver narcolanchas próximas a la costa durante el paso de los últimos temporales. Una imagen ante la que la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha reaccionado este mismo lunes con la apertura de un expediente gubernativo. El objetivo de esta acción, según fuentes judiciales, es recabar información "para abrir una posible investigación penal en caso de que se constate la comisión de delitos".

"Con la apertura del expediente se recopilará las noticias para conocer las circunstancias y presencia de las narcolanchas en el litoral andaluz durante la borrasca en primera línea de playa, puertos deportivos y el río Guadalquivir", detallan desde la Fiscalía. "Estas embarcaciones de gran potencia están prohibidas desde el año 2018 y suelen encontrase en aguas internacionales para actuar en el tráfico de droga e inmigrantes y durante su estancia están siendo abastecidas por otras cargadas de combustible".

"Las informaciones han sido difundidas por los medios de comunicación, Guardia Civil y alcaldes de la zona expresando su inquietud y malestar por la situación ante la presencia de las embarcaciones en sus términos municipales", subrayan desde el ministerio fiscal. Por ello, la fiscal superior de Andalucía ha abierto un expediente gubernativo, que podría desembocar en nuevas diligencias.

Una "preocupante sensación de impunidad"

"Los narcos no faltan a su cita para refugiarse en el puerto", apuntaron hace solo dos semanas desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Cádiz. "Es una situación que se da de forma casi continua. La presencia de narcolanchas fondeadas en la costa gaditana se ha ido normalizando con el paso del tiempo. No es algo puntual ni excepcional, sino una realidad habitual que se produce a plena vista y con una preocupante sensación de impunidad", subrayó a este medio Olaya Salardón, secretaria de Comunicación de la AUGC.

Las gomas se han dejado ver desde tierra más allá de la borrasca Leonardo. De hecho, el pasado 23 de enero, durante el temporal Ingrid, circularon imágenes de otra semirrígida en el puerto barbateño. Y también en la playa de la Hierbabuena, en el mismo término municipal, a principios de diciembre de 2025. O a mediados de noviembre, cuando hicieron lo propio para protegerse de los efectos de Claudia.

"Andalucía sigue siendo una de las comunidades autónomas más afectadas por el fenómeno del narcotráfico y desde el punto de vista de visibilidad es, sin duda, la comunidad más señalada debido al espectáculo lamentable y llamativo del uso de narcolanchas". Así de contundente se mostró la Fiscalía General del Estado hace unos meses en su memoria anual. "La exhibición constante y la provocación a las fuerzas y cuerpos de seguridad que realizan los narcotraficantes con el uso a plena luz del día de estas embarcaciones de alta velocidad que son, además, género prohibido, es un desafío abierto al Estado que requiere una respuesta firme y adecuada".