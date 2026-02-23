El frente esquiva Andalucía y Sevilla se dispara: la capital marcará la temperatura máxima de la semana en la región

El frente con lluvias que tenía previsto entrar en Andalucía el miércoles ha cambiado su evolución y afectará solo al norte de España en Galicia, y en menor medida en Asturias y Castilla y León, a partir del martes y miércoles, quedando la región andaluza al margen, quizás con cielos nublados y claros, pero sin precipitaciones para ese día, según informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet.

Calor adelantado en Andalucía: máximas de hasta 25ºC en febrero

Las capitales andaluzas vivirán una semana con temperaturas suaves y, por momentos, claramente primaverales. El jueves será el día más cálido, con picos de 25ºC a la sombra en Sevilla (la máxima entre las capitales) y 24ºC en Huelva, mientras que Almería alcanzará 23ºC y Córdoba 23ºC. Jaén se moverá entre los 21 y 22ºC buena parte de la semana, y Málaga rondará los 20-21ºC. En la costa, Cádiz se mantendrá más contenida, entre 17 y 20ºC de máxima.

Lo más llamativo será el contraste térmico en el interior. Córdoba bajará hasta 5ºC el jueves y Granada tocará los 6ºC el domingo, frente a máximas superiores a 20ºC casi todos los días. Sevilla oscilará entre 8 y 10ºC de mínima al inicio de semana, pero con tardes de hasta 25ºC. De cara al fin de semana, las temperaturas tenderán a suavizarse ligeramente, con máximas más contenidas entre 18 y 23ºC, aunque aún por encima de lo habitual para finales de febrero.

Así será la semana: tiempo estable y temperaturas casi veraniegas, hasta 25ºC en el norte y 30ºC en Canarias

La última semana de febrero estará marcada por el tiempo estable en la mayor parte de España, con precipitaciones débiles y acotadas a Galicia en los primeros días. Predominarán los cielos poco nubosos, aunque con nieblas matinales en el interior y el litoral mediterráneo. El miércoles un frente dejará lluvias más abundantes en el oeste de Galicia y, de forma más dispersa, en puntos de Asturias y Castilla y León.

Las temperaturas serán anormalmente altas para la época. Se superarán los 18-20ºC en amplias zonas y podrán alcanzarse o rozarse los 25ºC en el Cantábrico oriental y el área mediterránea, con Murcia en torno a 27ºC. Destacará también la fuerte amplitud térmica en el interior, con madrugadas frías y tardes templadas o cálidas.

En Canarias, la semana comienza con un intenso episodio de calima, con reducción de visibilidad y peor calidad del aire, además de temperaturas que rondarán los 28-30ºC. A partir del miércoles la calima remitirá, bajarán las temperaturas y podrían llegar lluvias, especialmente al norte de las islas. De cara al viernes y al fin de semana aumenta la incertidumbre, aunque podrían extenderse las lluvias a zonas de la mitad norte peninsular y las temperaturas tenderán a normalizarse.