La Junta abre el plazo para que los ayuntamientos soliciten las ayudas del plan Andalucía Actúa e inicia obras en 100 carreteras

El plan Andalucía Actúa de la Junta para la recuperación de la comunidad autónoma tras las borrascas abre este martes la primera de las convocatorias. Los ayuntamientos que han sufrido mayores destrozos tendrán diez días para solicitar su participación en un primer reparto de 35 millones de euros. Próximamente, se abrirán las convocatorias dirigidas a los profesionales autónomos y pymes y especialmente al campo andaluz. En total, la comunidad autónoma distribuirá 1.700 millones de euros a través de modificaciones de su presupuesto y del uso del superávit.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado este martes la declaración de desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario y pesquero, en infraestructuras hidráulicas y del dominio público hidráulica y la situación excepcional por emergencia para los municipios más afectados por las borrascas. Son los dos pasos aprobados por el Consejo de Gobierno que son los primeros trámites para la convocatoria de las ayudas.

El Gobierno andaluz dedicará 35 millones de euros en ayudas directas a los municipios más afectados por las borrascas para que puedan hacer frente a inversiones o actuaciones urgentes para un mantenimiento adecuado de los servicios públicos. El importe podrá incrementarse en otros quince millones en las próximas semanas. Los ayuntamientos tendrán diez días para acreditar las pérdidas y destrozos que han sufrido.

El siguiente hito, según subrayó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante un acto en Aljaraque, serán las convocatorias destinadas a los profesionales autónomos que se convocarán en abril para que se puedan repartir en mayo. En este caso, se trata de una convocatoria que destinará 200 euros por autónomo al mes y 350 euros por trabajador para aquellos negocios que se hayan visto gravemente afectados por las borrascas.

También están en análisis las convocatorias para agricultores y ganaderos para las que se han reservado 700 millones de euros. "Queremos que sean ayudas personalizadas tal y como no han solicitado los agricultores y eso requiere una tramitación mayor", puntualizó Moreno.

Primeras inversiones en carreteras y equipamientos

Junto a las ayudas directas, el segundo gran capítulo del plan Andalucía actúa abarca las inversiones para la reparación de infraestructuras dañadas, especialmente las carreteras. La Junta de Andalucía tiene un plan de choque de 535 millones de euros. La primera parte, las 40 obras de emergencia, ha comenzado ya en un 85% y estará en marcha al completo en marzo. El objetivo es que el 30% de las actuaciones hayan finalizado antes del verano. En estos momentos, según apunta la Junta de Andalucía, hay un centenar de carreteras en obras.

En abril arrancará la segunda fase con 250 millones de euros para un plan urgente de asfaltado de las carreteras más dañadas. Teniendo en cuenta los plazos de licitación estas actuaciones no arrancarán al menos hasta el verano.

Cien desalojados

Por otro lado, en relación también a las consecuencias del temporal y, en concreto, a la situación de los vecinos de Grazalema (Cádiz) que fueron desalojados de sus casas por ese motivo, Moreno ha explicado que actualmente "solamente quedan cien" de ellos por regresar a sus hogares, y desde la Junta están "pendientes del certificado final por parte de los geólogos" que están inspeccionando sus viviendas "para comprobar que no hay ningún tipo de riesgo y puedan volver a sus casas".

Se trata ya de "muy poquitos vecinos" los que aún restan por regresar a sus hogares, según ha celebrado el presidente, que ha indicado además que, "en principio", los geólogos "nos dicen que no corren riesgo las casas en sí", pero desde el Gobierno andaluz están "siendo especialmente escrupulosos en las decisiones de la vuelta" a casa porque "ha llovido muchísimo en Grazalema" y "el acuífero ha sido colmatado hasta como nunca habíamos visto".

"Y, ante esas circunstancias, preferimos ir poco a poco de la mano de los especialistas que vayan certificando que ya, casa a casa", se dan "los requisitos de seguridad para que puedan volver" los vecinos a las mismas, ha indicado.