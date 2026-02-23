Morante de la Puebla recibirá la Medalla de Andalucía a la Cultura: "Ha trascendido a la historia de la tauromaquia"

El torero sevillano Morante de la Puebla recibirá la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio el próximo 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía. El anuncio lo ha realizado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a través de un mensaje en redes sociales en el que ha definido al diestro como "leyenda y figura que ha trascendido la Historia de la Tauromaquia e impulsor de nuestras tradiciones.En su capote está el temple, la pureza, la emoción y el genio de Andalucía", añadió.

Otros premios en su carrera profesional

Morante logró en 2025 una temporada antológica encadenando triunfo por actuación. Las cuatro tardes en el coso maestrante, la histórica salida a hombros en Las Ventas por la calle de Alcalá, el rabo en Jerez de la Frontera, la primera puerta grande en San Fermín, además de las faenas en Marbella, Salamanca o el Puerto de Santa María son algunos de los éxitos más importante en esta temporada 2025.

La distinción se suma a otros reconocimientos recientes en su trayectoria. Morante recibió el Premio Andalucía de la Tauromaquia —correspondiente a 2023 y otorgado por la Junta en 2024— por su labor como “Puerta Grande” en la promoción y defensa de la fiesta. Además, fue distinguido con el X Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla (2025) por su temporada en la Maestranza, un galardón que aún no ha podido recoger por cuestiones de agenda.

En cuanto a su actualidad profesional, el sevillano afronta un año lleno de expectación tras su retirada el pasado 12 de octubre en las Ventas. Según su calendario, tiene firmadas cuatro corridas en Sevilla, con la posibilidad de sumar una quinta en la Feria de San Miguel, tras alcanzar un acuerdo con Garzón. A ello se añaden actuaciones ya confirmadas en plazas como Jerez, Nimes y Ronda, además de otras muchas corridas apalabradas hasta el mes de octubre que toreará en Zaragoza.