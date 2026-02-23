Los temporales dejan 10 cubas de residuos en Punta Umbría en 13 kilómetros de playa: "Y llegarán más"

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha llevado a cabo durante la última semana una actuación extraordinaria y urgente de limpieza en toda la playa tras los efectos de los últimos temporales y borrascas. Debido al carácter excepcional de la situación, el Consistorio ha tramitado un contrato menor para esta intervención específica por 4.400 euros, IVA incluido.

Limpieza tras temporales

Los trabajos se desarrollan de manera integral a lo largo de los 13 kilómetros de la costa, con un operativo formado diariamente por entre seis y ocho operarios a pie, apoyados por maquinaria tractora y maquinaria específica limpiaplayas. Como resultado de esta intervención, se han retirado aproximadamente diez cubas de residuos de 20 metros cúbicos cada una, compuestas principalmente por ramas y troncos de árboles arrastrados por los ríos hasta su desembocadura en el mar.

Restos en la playa de Punta Umbría recogidos y retirados. / Ayuntamiento de Punta Umbría

La actuación constituye una primera fase centrada en la retirada de los elementos más voluminosos, con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan disfrutar del litoral en condiciones óptimas en Punta Umbría ante la llegada del buen tiempo. No obstante, las labores de limpieza continuarán en las próximas semanas para completar la adecuación del entorno.

"Seguirán llegando materiales"

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, destaca la importancia de esta intervención y subraya que "la playa es el principal reclamo turístico del municipio y mantenerla en buen estado es para nosotros una prioridad absoluta".

Asimismo, explica que esta acumulación de restos naturales responde a un fenómeno habitual tras episodios de lluvias intensas y precisa que "aunque cesen los temporales, seguirán llegando materiales arrastrados por los ríos hasta el mar, ya que las desembocaduras continúan aportando restos vegetales durante semanas".