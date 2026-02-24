El impacto económico de los frutos rojos de Huelva: sólo en un año se han vendido 1.450 millones de euros

Sólo entre los meses de enero y noviembre de 2025, las explotaciones agrarias de la provincia de Huelva vendieron 313.032 toneladas de frutos rojos valoradas en 1.450 millones de euros. Es el 90% de la producción de toda la comunidad autónoma. De ahí la importancia de un sector que representa ya el 8% del PIB andaluz y el 10% a nivel nacional. Así lo ha constatado el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, durante una visita a los cultivos de la provincia de Huelva.

“Las cifras avalan nuestro liderazgo en las exportaciones agroalimentarias y nos dan una idea de la importancia que tiene nuestra agricultura intensiva. Conscientes de ello, desde la Junta de Andalucía vamos de la mano de nuestros productores de frutas y hortalizas y hemos concedido 130 millones de euros a 100 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) de toda Andalucía en el marco de sus programas operativos de 2024 que, en el caso de Huelva, se destinan a 31 organizaciones por valor de 35,1 millones de euros”, apuntó el consejero durante una visita en la que destacó los proyectos puestos en marcha por la Administración autonómica.

Junto a esto, el consejero subrayó que se han presentado al Plan Parra en la zona del Condado actuaciones por un importe de 23,5 millones de euros y que están en estudio. El objetivo es conseguir fondos para ejecutar inversiones en las conducciones para llevar agua regenerada a más comunidades de regantes, así como aumentar la capacidad de almacenamiento de agua a los agricultores.

Se trata de un despliegue de inversiones que vienen a mejorar nuestro campo y que pueden complementarse con otros dos proyectos que se han presentado al Plan Parra en la zona del Condado por valor de 23,5 millones de euros y que en estos momentos se están estudiando”, ha avanzado. En este sentido, el consejero ha recordado que el objetivo no es otro que ejecutar cuantas más conducciones mejor para llevar agua regenerada a más comunidades de regantes; así como aumentar la capacidad de almacenamiento de agua de los agricultores.

Reunión con el alcalde de Almonte

El consejero ha recordado así que las fresas y frambuesas de la tierra cuentan con “una calidad exquisita y las máximas garantías de seguridad alimentaria” y que ahora se enfrentan a retos que pasan desde la modernización de los regadíos para producir más hasta la dificultad de ser competitivos en el exterior a raíz de los últimos aranceles anunciados por el Gobierno de EEUU.

Por otro lado, el consejero de Agricultura también se ha reunido con el alcalde de Almonte, Francisco Bella, para abordar diferentes asuntos relativos al municipio relacionados con la agricultura y el regadío. Así, han puesto sobre la mesa los diferentes daños ocasionados en la zona por el tren de borrascas y desde la Junta de Andalucía se les ha trasladado máxima colaboración y compromiso para paliar los daños en la medida de sus posibilidades