Giro en los embalses andaluces tras tres semanas consecutivas de lluvia

Los embalses andaluces se encuentran este martes al 82,61% (9.157 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de 106 hm3 respecto a hace una semana y encadenan así tres meses consecutivos aumentando sus reservas, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En comparación con la media de los últimos diez años, cuando estaban al 42,48% con 4.709 hm³, el nivel actual se sitúa 40 puntos por encima. Frente al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 4.306 hm³, la diferencia es de 43,76 puntos.

Cuenca del Guadalquivir

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir se sitúan al 81,79%, con 6.568 hm3, lo que se traduce en 99 más en una semana. En relación, superan la media de los diez últimos años (3.327 hm3); y mejoran en 3.316 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 3.252 hm3.

Resto de cuencas andaluzas

La Cuenca Mediterránea Andaluza desciende hasta el 73,42% de su capacidad, con 862 hectómetros cúbicos, lo que supone cinco menos que la semana anterior. No obstante, el volumen actual continúa muy por encima de la media de los últimos diez años (481 hm³) y también supera el registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando almacenaba 344 hm³.

Por su parte, los embalses del sistema Tinto, Odiel y Piedras, en Huelva, encadenan su segundo descenso consecutivo y se sitúan en 212 hm³, tres menos que hace una semana, aunque mantienen un 92,58% de su capacidad. Aun así, el volumen actual supera la media de la última década (186 hm³), si bien es un hectómetro cúbico inferior al registrado en la misma semana de 2025, cuando alcanzaban 213 hm³.

En cambio, la demarcación hidrográfica de Guadalete-Barbate, en Cádiz, aumenta hasta el 91,76% de su capacidad total, con 1.515 hm³, es decir, quince más en una semana. Además, la reserva actual supera en 1.018 hm³ la del mismo periodo de 2025 (497 hm³) y continúa por encima de la media de los últimos diez años (715 hm³).

Noticias relacionadas

En el conjunto de España, la reserva hídrica se sitúa en el 83% de su capacidad total. Los embalses almacenan 46.494 hm³, tras aumentar en 265 hm³ durante la última semana, lo que representa el 0,5% de la capacidad total.