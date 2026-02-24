La Junta de Andalucía busca soluciones para el colapso de tráfico entre Sevilla y Cádiz: estudian alternativas para la AP-4 y la A-471

Las carreteras que comunican Sevilla y Cádiz se encuentran con un elevado nivel de colapso. La AP-4, desde la supresión del peaje, ha experimentado un constante crecimiento sobre todo en el tramo entre Dos Hermanas y el enlace de Las Cabezas de San Juan-Lebrija, donde se producen importantes retenciones. Circulan por este tramo hasta 70.000 vehículos al día los fines de semana o en operaciones de tráfico especiales como Semana Santa.

Del mismo modo, la A-471 desde Las Cabezas de San Juan hasta Sanlúcar de Barrameda, con sólo un carril por sentido, llega a concentrar más de 1,3 millones de vehículos durante los meses de verano de los que aproximadamente un 9% son vehículos pesados. Esto provoca un elevado nivel de siniestralidad además de los atascos habituales. Esta situación se agrava especialmente a partir de la llegada del buen tiempo y la primavera por los desplazamientos a las playas sin que hasta el momento se haya planteado ninguna solución alternativa

De ahí que la Junta de Andalucía, titular de la A-471, anunció el pasado mes de octubre el inicio de un estudio de alternativas para determinar la solución para esta vía. Ese informe ya ha sido adjudicado a la empresa IDOM que tiene ya lanzada la primera documentación y los informes técnicos que exploran posibilidades como la apertura de un tercer carril. De momento, no hay plazos para su finalización.

Una reforma integral

"Este estudio de soluciones no se limita a analizar las características de la carretera, sino que profundizará en las causas del incremento del tráfico sufrido en los últimos años y que, según los análisis previos realizados, se asocia a que los conductores buscan alternativas a la situación de saturación que atraviesa la autovía Sevilla-Cádiz", subraya la Junta de Andalucía que inicia ahora una siguiente fase de los trabajos.

Se va a requerir al Ministerio de Transportes y Movilidad que defina sus planes para la remodelación del enlace de Las Cabezas de San Juan, el origen de la A-471, y uno de los puntos más conflictivos de todo el recorrido. Al mismo tiempo, se solicitará un informe sobre un tercer carril de la AP-A.

Esta petición de documentación se extenderá también a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente por las vías pecuarias, al igual que se pedirán informes de espacios naturales protegidos. También se va a pedir un informe de accidentabilidad a la Dirección General de Tráfico (DGT).

El Gobierno andaluz, además, quiere implicar a los alcaldes de Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Marismillas, con los que mantuvo una reunión a finales del pasado año y que participarán en la elaboración del informe.