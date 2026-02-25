El 8-M ya tiene protagonistas en Sevilla: el derecho a ser "un bicho raro" y otras conquistas de las mujeres sevillanas

"Te invito a no encajar sino a deslumbrar". La artista sevillana Julia de Miguel es este año la responsable de la campaña del 8-M, Día Internacional de la Mujer, en Sevilla. La presentación de su obra, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño, ha permitido oír a Julia narrar sus vivencias y en ellas nos reconocemos muchas. Desde el "miedo atroz" a no encajar o salirse de la norma, porque no eres lo que esperan los demás que seas, hasta el sentimiento de "bicho raro" que tienen muchas mujeres que ocupan espacios que han estado vetados al liderazgo femenino hasta hace poco tiempo. De Miguel hizo un discurso emocionante, que dedicó a su madre, donde recordó todos los recreos en los que lo pasó mal y contó cómo se plantó ante la pregunta de por qué la empollona de la clase se decantó por estudiar Bellas Artes: "Podía haber elegido lo que quisiera y eso fue lo que hice".

En esta ocasión no soy objetiva porque el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido incluirme en su terna de sevillanas que protagonizan este 8-M como la primera mujer que dirige un periódico en esta ciudad. Un reconocimiento al talento y al liderazgo que comparto con Victoria Cabrera, Fundadora y CEO de la compañía Comunicaciones y Producciones del Sur; Lola Carranza, directora del área de Derecho Digital y Negocios Tecnológicos en Montero Aramburu y Gómez Villeres Artencia; Carmen Tamayo, directora de la compañía de teatro Mujereando, y La Pelo, creadora de contenido local. A todas enhorabuena, es un honor estar en vuestro equipo.

Esta semana cumpliré dos años desde que Prensa Ibérica me dio la oportunidad de dirigir El Correo de Andalucía en una nueva etapa. Sin nuestro grupo editorial nada de esto hubiera sido posible. El balance es muy positivo, siempre he sido optimista y ahora me lo impongo como actitud vital. Es evidente que tenemos que seguir dando empujones para romper el techo de cristal en una profesión que ocupan de forma mayoritaria las mujeres en las redacciones pero no en los despachos de dirección. A Alessandra Galloni, le preguntaron que significó para ella ser la primera mujer en dirigir la agencia de noticias Reuters. Su respuesta la llevo conmigo estos dos últimos años: "Supongo que me ha hecho ser más consciente de ciertos desequilibrios. No había reparado en ellos porque tuve suerte en mi carrera. Ahora tengo una visión privilegiada" (Directores, conversaciones con once referentes del periodismo mundial, Fernando Belzunce).

Una visión privilegiada

Desde esa visión privilegiada de la desigualdad en las directivas de los medios de comunicación, que me ha dado la dirección del periódico decano de la ciudad, agradezco este reconocimiento que es primero para mi madre, que es la mujer más luchadora que conozco, y después para todas las compañeras periodistas que me han enseñado y dado la mano en este oficio. También para todos los hombres buenos que me han ido dando oportunidades para llegar hasta aquí. Que son, en mi caso, mayoría.

La campaña, Mujeres, miradas diversas. Una ciudad en igualdad, representa a diferentes protagonistas y recoge ocho palabras que empiezan por la letra M: Majestuosas, Modernas, Magníficas, Maestras, Madres, Maravillosas, Mágicas y Memorables. La autora habló de pluralidad y de fuerza colectiva y se confesó a los 23 años como "una mujer en construcción" que dejó hace ya tiempo de ocultarse en la intimidad y que utiliza el arte para ser vista. "Te invito a no encajar sino a deslumbrar", dijo, y "a usar las gafas de corazón", que llevan todas las representadas en la cartelería, para mirar la realidad de otra forma.

El delegado de Igualdad, José Luis García, defendió ese cartel "como símbolo de la mirada de las mujeres: una mirada que cuida, cuestiona, lidera, crea y sostiene". La campaña estará visible en mupis, banderolas, Tussam y edificios municipales.

Actos en Artillería

Habrá una serie de actos los días 4 y 5 de marzo en la Real Fábrica de Artillería, donde tendremos oportunidad de encontrarnos para reflexionar, dar visibilidad y conmemorar el talento femenino de la mano del Ayuntamiento de Sevilla. El documental Ellas en la ciudad de la arquitecta y colaboradora de El Correo, Reyes Gallegos, volverá a exhibirse y siempre merece la pena volver a verlo. Nos reuniremos también para reivindicar y para exigir igualdad. Afortunadamente "ahora si queremos jugar, jugamos" y "hemos llegado tan arriba que hemos roto el techo y lo hemos hecho con el esfuerzo de todas", dice el anuncio de la campaña. "Porque cuando avanzamos nosotras, avanza Sevilla". Gracias.