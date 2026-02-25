Aviso por la invasión de aire africano: este es el impacto en la calidad del aire de Andalucía

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha alertado este miércoles, 25 de febrero, de una intrusión de masas de aire africano que podría elevar el polvo en suspensión en España, con especial incidencia en Andalucía, en un episodio que puede afectar de forma puntual a la calidad del aire en la comunidad.

En un mensaje difundido a través de su perfil oficial de la red social X, la consejera ha concretado que se trata de un fenómeno natural que puede provocar "un aumento de las concentraciones de polvo en suspensión en el aire".

Por este motivo, García ha considerado que "contar con una información fiable y en tiempo real es clave", motivo por el que ha recomendado a los ciudadanos andaluces a utilizar la aplicación móvil 'Calidad del Aire Andalucía', una herramienta que ha definido como "sencilla y directa para saber qué se respira en cada momento".

"Se trata de un visor intuitivo que permite consultar en tiempo real desde tu propio móvil el estado de la calidad del aire de tu municipio o del área de influencia de la estación de medición que tengas más cercana", ha agregado la consejera, que ha señalado, además, que esta aplicación "se nutre de los datos que aporta la Red de Vigilancia y Control de Calidad del Aire de Andalucía", y que se trata de una de las redes "más importantes de medición de la calidad del aire" a nivel nacional.

Esta red de calidad, según ha concretado la titular de la consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, se encuentra formada por 97 estaciones fijas, incluyendo "torre meteorológica, unidades móviles, captadores difusivos y paneles informativos que tenemos repartidos por todo el territorio. Asimismo, ha añadido que "permiten medir contaminantes como las partículas en suspensión, el ozono o el dióxido de nitrógeno".