Los Cantores de Híspalis, Eva González y el CEO de Ikea, reconocidos con la Medalla de Andalucía 2026

La periodista Sandra Golpe o los Cantores de Híspalis son algunos de los galardonados con la Medalla de Andalucía el próximo 28 de febrero, con el que la Junta de Andalucía ha tenido también un reconocimiento al accidente ferroviario de Adamuz. El Gobierno andaluz ha hecho público este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno los nombres de los andaluces que serán reconocidos con motivo del Día de Andalucía.

El Gobierno andaluz ha celebrado este 2026 el trabajo de médicos, periodistas e investigadores. La cita de entrega de los reconocimientos tendrá lugar este sábado en el Teatro de la Maestranza y será presentada por Isabel Jiménez. Con este acto, la Junta de Andalucía conmemora el aniversario del referéndum de autonomía y rinde homenaje a personalidades destacadas por su contribución al prestigio y desarrollo de la comunidad.

Medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras: la periodista de Antena 3 Sandra Golpe y el director de ciberseguridad de Google, Bernardo Quintero.

Medalla de Andalucía de las Artes: el grupo Cantores de Hispalis

Medalla de Andalucía del Deporte: la futbolista Olga Carmona y la karateca María Torres García.

Medalla de Andalucía de la Economía y la Empresa: la presidenta de Randstad, Ana Requena, y el fundador y presidente ejecutivo de Grupo Secuoya, Raul Berdonés.

Medalla de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud: la profesora de la Universidad de Jaén, Rosa María Rodríguez Domínguez, y las unidades de cuidados paliativos pediátricos.

Medalla de Andalucía a la Proyección de Andalucía: la presentadora y modelo Eva González y el CEO de Ikea, Juvencio Maeztu.

Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental: el consejero delegado de Iberhanse-NaturGreen, Luis Bolaños Figueredo

Medalla Manuel Clavero Arévalo: Museo de la Autonomía Andaluza, que alberga símbolos como la partitura primera del Himno o la bandera original de la comunidad.

Otros reconocimientos

En los últimos días, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya había avanzado a quién irían algunos de los reconocimientos que se entregarán en la gala del Maestranza el próximo sábado. El pasado lunes, el dirigente popular anunció que Morante de la Puebla recibirá la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio y la cantante y actriz esteponera Ana Mena será reconocida con la Medalla a la Cultura.

Las peticiones porque el pueblo de Adamuz obtuviera un reconocimiento en el Día de Andalucía fueron constantes tras el accidente ferroviario que sacudió esta localidad cordobesa el pasado 18 de enero. Así, en el último Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo andaluz celebró un mes después del accidente, Moreno anunció que se les entregaría la Medalla de los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia por la colaboración de sus vecinos.

Los títulos de hijos predilectos de Andalucía han recaído en esta ocasión sobre el cantante Manuel Carrasco, que además será el responsable de interpretar el Himno el próximo 28 de febrero, y la actriz Paz Vega. Según defendió el presidente de la Junta en sus redes sociales, ambos artistas son "referentes del talento de Andalucía". De hecho, Moreno insistió en que representan "la Andalucía que persevera hasta cumplir sus sueños".