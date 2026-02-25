Un conductor se enfrenta a una pena de prisión por conducir a 193 km/h en Cádiz, según la Guardia Civil
La Guardia Civil de Cádiz investiga al conductor de un turismo que circulaba a 193 km/h en un tramo de la A-480 limitado a 80 km/h, en Sanlúcar de Barrameda
La Guardia Civil de Cádiz ha abierto diligencias contra el conductor de un turismo que fue sorprendido en un control de velocidad en la carretera A-480 (Chipiona-Jerez de la Frontera) cuando circulaba a 193 km/h en un tramo limitado a 80 km/h, una infracción que podría acarrearle graves consecuencias penales por poner en riesgo la seguridad vial.
Los hechos ocurrieron el pasado 16 de diciembre de 2025, aunque la Guardia Civil de Cádiz los ha dado a conocer ahora en un comunicado, en el que ha detallado que el control se había establecido en el término municipal y partido judicial de Sanlúcar de Barrameda.
El conductor ha sido denunciado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial recogido en el artículo 379 del Código Penal por conducción temeraria tras ser captado por un cinemómetro instalado en un vehículo oficial.
Posibles penas por conducción temeraria
El conductor se enfrenta a una pena de prisión de tres a seis meses o una multa de seis a 12 meses o de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a un año y hasta cuatro años.
